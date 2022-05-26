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Евстафьев: Американцы перестали верить фокусам Байдена
Логично, что рейтинг американского президента Джо Байдена стремительно катится вниз - по данным социсследования, на сегодня он составляет 36 %. Власть пытается отвлечь электорат от внутренних проблем внешнеполитическими вопросами. Только вот обычному американцу все же ближе тема стоимости бензина и дефицита некоторых товаров, в частности детского питания. Властям США пора перестать вводить в заблуждение своих граждан ложными нарративами, переводя внимание на Украину и борьбу с русскими миром.
Таким мнением с нашим телеканалом поделился политолог-американист Дмитрий Евстафьев.
Проявления очень значимые, очень болезненные для населения, потому что действительно цена на бензин это та вещь, которая прежде всего бьет по американскому среднему классу, по американскому сегменту среднего класса. А есть абсолютно очевидные проблемы с поставками продовольствия. Но это все пока начальные фазы, реальный экономический кризис в Соединенных Штатах начинается тогда, когда вот эти кризисные явления начинают затрагивать финансовый сектор. Там есть очень серьезные моменты, прежде всего рост в промышленной инфляции, который пытаются задавить путем традиционно монетаристским, путем повышения ставки, но, тем не менее, инфляция промышленная переходит в инфляцию потребительскую. Но главное еще другое: администрация Байдена всячески хочет перевести внимание среднего американца на внешнеполитические проблемы: то Украина, то борьба с Путиным, то Тайвань, сейчас еще что-то появится. И все это не получается. Это опять же двух-, трехнедельные фокусы. Внимание среднего американца все равно возвращается на внутренние социально-экономические проблемы. И я очень сомневаюсь, что коллективного Байдена ждет успех на попытки сместить фокус внимания американца на внешние проблемы до осенних выборов.
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