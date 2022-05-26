Евстафьев: Американцы перестали верить фокусам Байдена

Проявления очень значимые, очень болезненные для населения, потому что действительно цена на бензин это та вещь, которая прежде всего бьет по американскому среднему классу, по американскому сегменту среднего класса. А есть абсолютно очевидные проблемы с поставками продовольствия. Но это все пока начальные фазы, реальный экономический кризис в Соединенных Штатах начинается тогда, когда вот эти кризисные явления начинают затрагивать финансовый сектор. Там есть очень серьезные моменты, прежде всего рост в промышленной инфляции, который пытаются задавить путем традиционно монетаристским, путем повышения ставки, но, тем не менее, инфляция промышленная переходит в инфляцию потребительскую. Но главное еще другое: администрация Байдена всячески хочет перевести внимание среднего американца на внешнеполитические проблемы: то Украина, то борьба с Путиным, то Тайвань, сейчас еще что-то появится. И все это не получается. Это опять же двух-, трехнедельные фокусы. Внимание среднего американца все равно возвращается на внутренние социально-экономические проблемы. И я очень сомневаюсь, что коллективного Байдена ждет успех на попытки сместить фокус внимания американца на внешние проблемы до осенних выборов.

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист (Россия)