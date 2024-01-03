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Евстафьев: Главный вопрос 2024 года - возобновится ли геоэкономическая регионализация
Главный вопрос 2024 года - возобновится ли геоэкономическая регионализация или нет. Об этом в программе "Тренды" заявил российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев.
Удастся ли слабеющим, пребывающим в состоянии внутреннего политического упадка Соединенным Штатам и дальше сдерживать процессы регионализации в 2024 году, или все-таки мы увидим ускорение процессов формирования макрорегионов, поставил вопрос политолог.
Это будет очень серьезный ответ и на вопрос, какое будущее у Евразии (это касается наших стран), отметил он.
Вопрос номер два - это взаимоотношения США с Китаем. "На сегодняшний момент эти взаимоотношения как капля, спадающая с листа травы. Она зависла - ни туда ни сюда", - метафорически описал ситуацию Дмитрий Евстафьев.
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Предсказать, куда пойдут китайско-американские отношения, очень сложно, почти невозможно, считает политолог. "Это зависит от слишком многих факторов как внутренних, так и внешних. Более того, это начинает зависеть от случайностей, от инцидентов, которые 10 лет назад были бы проигнорированы, а сейчас они могут сыграть большую и крайне нестабилизирующую внешнеполитическую роль, - пояснил он. - Но совершенно очевидно, что ядром, центром будущих военно-политических процессов будет именно ситуация в Восточной Азии, ситуация во взаимоотношениях между Соединенными Штатами Америки и Китаем".
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