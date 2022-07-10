"Эйфория зла" - о судьбах наркоманов и пути к спасению смотрите 13 июля

Пока есть ощущение, что все нормально. Вон у меня все есть, работа есть. И я не каким-нибудь мойщиком и дворником работаю. Нормальная работаю, у меня есть подчиненные. Хожу в рубашке и брюках на работу. У меня есть жена и дочка, машина. Пока есть эти вещи в жизни - пух социальный, то сложно понять, что у тебя есть проблема. Тебе кажется - да нет же - вот они, наркоманы - без зубов, ног, которые стоят там, гниют, клянчат, вот это они наркоманы, а не ты.

Никита, постоялец Центра здоровой молодежи