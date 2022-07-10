3.74 BYN
"Эйфория зла" - о судьбах наркоманов и пути к спасению смотрите 13 июля
Да, тема неприятная, но о ней нужно говорить хотя бы потому, сколько жизней и карьер сгубила эта зараза. Сейчас весь мир захлестнула волна новых наркотиков. Фактически это синтетический героин, кокаин и новейшие никем не изученные наркотики.
Проблема вновь актуальна и в Беларуси. В 2014-м уже удалось остановить эпидемию законодательно, подойдя к вопросу жестко. Но год 2021-й и вновь 140 человек. Последнее, что видели в своей жизни, - это доза.
Метадон. Мефедрон. Альфа-PVP - самые изымаемые сегодня наркотики у закладчиков, а значит, и самые распространенные у потребителей. Что это за вещества? Почему так много смертей? Есть ли механизмы, как уберечь от наркоманов за рулем?
Агентство теленовостей готовит фильм "Эйфория зла". В эту среду в вечернем эфире мы попробуем ответить на вопросы. Небольшой спойлер - в "Главном эфире".
- Когда он снова и снова поступает к вам, у вас руки не опускаются?
- Но это обидно, да. Зачастую бывают такие случаи, что выписывается человек в три часа, а поступает уже в два часа ночи. Вот это обидно. К сожалению, нечасто в нашей специальности приходится слышать какие-то хвалебные оды. Для них передозировка становится как обыденная вещь.
Наркоманы долго не живут. В своей практике я не видел больше 45. А я работаю уже 26 лет. Трудового возраста люди.
Я еще учился в институте. Трава пошла, ребята предложили марихуану. Мне стало интересно пробовать что-то другое. Тогда я соли попробовал. Как-то у меня быстро все понеслось. Инъекционно - соли, мак. Продолжалось лет 10.
Александр Харитончик, замначальника управления спецэкспертиз управления ГКСЭ по Минской области: Медефрон, альфа-ПВП - они очень сильно вызывают психическую зависимость. Человеческая психика уже буквально после приема нескольких доз требует еще и еще. Процесс напоминает чем-то запойный. Человеку постоянно нужно увеличивать дозу и уменьшать промежутки между приемами. Он может употреблять несколько дней подряд. Мозг работает на пределе.
Страдает очень сильно репродуктивная система. Многие девушки-наркопотребители бездетны.Мужчины имеют сниженное либидо. И дети у зависимых людей имеют все риски родиться с пороками.
Моя вот эта улица приводила меня всегда к тюрьме. Я садился, возвращался и опять то же самое. Наркотики, алкоголь. Больше 10 судимостей у меня. И в тюрьме в общей сложности лет больше 10 я провел. Там в чистоте был. Первое время было тяжело, потом смирялся. Книжки читал, спортом занимался, в ПТУ ходит, работал. Тюрьма меня спасала постоянно. Мои все знакомые, процентов 90, умерли уже.
Существует на базе нашего отделения экспериментальный реабилитационный центр для зависимых от психоактивных веществ с обязательной программой социализации. Это первая в стране программа на полтора года. Это уникально. Она абсолютно бесплатная.
Пока есть ощущение, что все нормально. Вон у меня все есть, работа есть. И я не каким-нибудь мойщиком и дворником работаю. Нормальная работаю, у меня есть подчиненные. Хожу в рубашке и брюках на работу. У меня есть жена и дочка, машина. Пока есть эти вещи в жизни - пух социальный, то сложно понять, что у тебя есть проблема. Тебе кажется - да нет же - вот они, наркоманы - без зубов, ног, которые стоят там, гниют, клянчат, вот это они наркоманы, а не ты.
Зачастую родители, жены, пытаясь оказать помощь, двигаются не в том направлении. Они становятся созависимыми. Дают деньги на наркотики. К врачу сходи - не идешь, ничего страшного. То есть ряд моментов, которые идут в разрез с общими подходами лечения наркозависимых.
Анализируя количество поступающих с отравлением людей в медучреждения и фиксируя увеличение смертности от наркотика, при этом видя - не каждый приходит к выводу, что ему нужно спасти самого себя - все-таки нужно совершенствовать наше законодательство и предусматривать те меры, которые могли бы быть наиболее эффективными, мотивирующими.
- Для меня это непереносимые чувства были – чувство обиды, страха, стыда. Я не мог с ними справиться трезвый. Сейчас я пытаюсь их проживать по-своему.
- Какое будущее себе видите?
- Помогать другим. От этого ко мне хорошее приходит. От этого я по-настоящему улыбаюсь.
- Сейчас мама в вас верит?
- Верит!