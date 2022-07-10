Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

"Эйфория зла" - о судьбах наркоманов и пути к спасению смотрите 13 июля

Да, тема неприятная, но о ней нужно говорить хотя бы потому, сколько жизней и карьер сгубила эта зараза. Сейчас весь мир захлестнула волна новых наркотиков. Фактически это синтетический героин, кокаин и новейшие никем не изученные наркотики.

Проблема вновь актуальна и в Беларуси. В 2014-м уже удалось остановить эпидемию законодательно, подойдя к вопросу жестко. Но год 2021-й и вновь 140 человек. Последнее, что видели в своей жизни, - это доза.

Метадон. Мефедрон. Альфа-PVP - самые изымаемые сегодня наркотики у закладчиков, а значит, и самые распространенные у потребителей. Что это за вещества? Почему так много смертей? Есть ли механизмы, как уберечь от наркоманов за рулем?

Агентство теленовостей готовит фильм "Эйфория зла". В эту среду в вечернем эфире мы попробуем ответить на вопросы. Небольшой спойлер - в "Главном эфире".

- Когда он снова и снова поступает к вам, у вас руки не опускаются?

- Но это обидно, да. Зачастую бывают такие случаи, что выписывается человек в три часа, а поступает уже в два часа ночи. Вот это обидно. К сожалению, нечасто в нашей специальности приходится слышать какие-то хвалебные оды. Для них передозировка становится как обыденная вещь.

Наркоманы долго не живут. В своей практике я не видел больше 45. А я работаю уже 26 лет. Трудового возраста люди.
Михаил Клименко, судебный медицинский эксперт управления ГКСЭ Беларуси по Минской области
Я еще учился в институте. Трава пошла, ребята предложили марихуану. Мне стало интересно пробовать что-то другое. Тогда я соли попробовал. Как-то у меня быстро все понеслось. Инъекционно - соли, мак. Продолжалось лет 10.
Никита, постоялец Центра здоровой молодежи

Александр Харитончик, замначальника управления спецэкспертиз управления ГКСЭ по Минской области: Медефрон, альфа-ПВП - они очень сильно вызывают психическую зависимость. Человеческая психика уже буквально после приема нескольких доз требует еще и еще. Процесс напоминает чем-то запойный. Человеку постоянно нужно увеличивать дозу и уменьшать промежутки между приемами. Он может употреблять несколько дней подряд. Мозг работает на пределе.


Изображение
Страдает очень сильно репродуктивная система. Многие девушки-наркопотребители бездетны.Мужчины имеют сниженное либидо. И дети у зависимых людей имеют все риски родиться с пороками.
Сергей Марчук, врач-психиатр-нарколог, завотделением РНПЦ психического здоровья
Моя вот эта улица приводила меня всегда к тюрьме. Я садился, возвращался и опять то же самое. Наркотики, алкоголь. Больше 10 судимостей у меня. И в тюрьме в общей сложности лет больше 10 я провел. Там в чистоте был. Первое время было тяжело, потом смирялся. Книжки читал, спортом занимался, в ПТУ ходит, работал. Тюрьма меня спасала постоянно. Мои все знакомые, процентов 90, умерли уже.
Юрий, постоялец Центра здоровой молодежи
Существует на базе нашего отделения экспериментальный реабилитационный центр для зависимых от психоактивных веществ с обязательной программой социализации. Это первая в стране программа на полтора года. Это уникально. Она абсолютно бесплатная.
Сергей Марчук, врач-психиатр-нарколог, завотделением РНПЦ психического здоровья
Пока есть ощущение, что все нормально. Вон у меня все есть, работа есть. И я не каким-нибудь мойщиком и дворником работаю. Нормальная работаю, у меня есть подчиненные. Хожу в рубашке и брюках на работу. У меня есть жена и дочка, машина. Пока есть эти вещи в жизни - пух социальный, то сложно понять, что у тебя есть проблема. Тебе кажется - да нет же - вот они, наркоманы - без зубов, ног, которые стоят там, гниют, клянчат, вот это они наркоманы, а не ты.
Никита, постоялец Центра здоровой молодежи
Зачастую родители, жены, пытаясь оказать помощь, двигаются не в том направлении. Они становятся созависимыми. Дают деньги на наркотики. К врачу сходи - не идешь, ничего страшного. То есть ряд моментов, которые идут в разрез с общими подходами лечения наркозависимых.
Александр Хило, начальник отдела управления по наркоконтролю ГУНиПТЛ МВД Беларуси
Анализируя количество поступающих с отравлением людей в медучреждения и фиксируя увеличение смертности от наркотика, при этом видя - не каждый приходит к выводу, что ему нужно спасти самого себя - все-таки нужно совершенствовать наше законодательство и предусматривать те меры, которые могли бы быть наиболее эффективными, мотивирующими.
Александр Высоцкий, замначальника ГУНиПТЛ, начальник управления по наркоконтролю

- Для меня это непереносимые чувства были – чувство обиды, страха, стыда. Я не мог с ними справиться трезвый. Сейчас я пытаюсь их проживать по-своему.

- Какое будущее себе видите?

- Помогать другим. От этого ко мне хорошее приходит. От этого я по-настоящему улыбаюсь.

- Сейчас мама в вас верит?

- Верит!