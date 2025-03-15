Эйсмонт рассказала о неформальном общении лидеров Беларуси и России

"Президент на пресс-конференции сказал, что официальная часть, атрибуты, - это все, конечно, хорошо и красиво, нужно и важно, но они вместе с президентом России предпочитают рабочий формат, - сказала Наталья Эйсмонт. - Собственно, то же самое всегда можно сказать и про неформальные встречи. Потому что президенты огромную часть времени уделяют обсуждению именно рабочих вопросов, но в такой уже, скажем, более располагающей, дружеской обстановке. Вчера они час говорили тет-а-тет, затем перед пресс-конференцией тоже было общение (рассказали все члены делегации, получив после этого предметное поручение от Президента), огромный спектр вопросов уже вчера успели обсудить. Но повестка на сегодняшний день настолько широка: и двусторонние отношения, и особенно меняющиеся мировая и региональная ситуация, глобальные трансформации, конечно, президентам есть о чем поговорить".