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Эйсмонт рассказала о неформальном общении лидеров Беларуси и России
О нюансах неформального общения лидеров Беларуси и России "Первому информационному" каналу рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
"Президент на пресс-конференции сказал, что официальная часть, атрибуты, - это все, конечно, хорошо и красиво, нужно и важно, но они вместе с президентом России предпочитают рабочий формат, - сказала Наталья Эйсмонт. - Собственно, то же самое всегда можно сказать и про неформальные встречи. Потому что президенты огромную часть времени уделяют обсуждению именно рабочих вопросов, но в такой уже, скажем, более располагающей, дружеской обстановке. Вчера они час говорили тет-а-тет, затем перед пресс-конференцией тоже было общение (рассказали все члены делегации, получив после этого предметное поручение от Президента), огромный спектр вопросов уже вчера успели обсудить. Но повестка на сегодняшний день настолько широка: и двусторонние отношения, и особенно меняющиеся мировая и региональная ситуация, глобальные трансформации, конечно, президентам есть о чем поговорить".
"Неформального общения, как обычно, много. Потому что, во-первых, характер отношений абсолютно дружеский, очень глубокий, я бы даже сказала, беспрецедентный, именно личный, что, конечно, в первую очередь работает на общегосударственную союзную повестку", - подчеркнула пресс-секретарь Президента Беларуси.