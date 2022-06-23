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Эйсмонт: А зачем нам YouTube, если там нет белорусских проектов?
Если на таких площадках, как YouTube, не останется ничего белорусского, то большой вопрос, нужны ли нам такие сети. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БелТА.
"Я знаю, что одна беглая женщина встречалась с руководителями YouTube, Meta и другими в Вильнюсе. Говорили о том, что нужно закрывать нас (белорусские каналы. - Прим. БелТА) и делать "настоящий белорусский контент" на территории Беларуси. А зачем YouTube, если там нет белорусских проектов? Подозреваю, что если они такое сделают, то они могут попрощаться с Беларусью навсегда. Это было бы правильным. Но пока мы там, и для нас это возможность доносить свою точку зрения. На Западе тоже люди не до конца безбашенные: они понимают, что должен быть какой-то баланс и нельзя беспредельничать настолько, чтобы удалять по первому требованию. Если ничего на этих площадках белорусского не останется, то большой вопрос, нужны ли нам такие сети. Это будет беспредел, они будут шатать, врать в промышленных масштабах. И с этим ничего нельзя сделать: они недостижимы для судов, для разбирательств, в том числе для европейских", - сказал Иван Эйсмонт.
Он также добавил, что многие люди зарабатывают с помощью этих площадок себе на жизнь. "Поэтому государство это понимает и точно в последнюю очередь, как мне кажется, рассматривает закрытие этих площадок. Если говорить о Facebook, то когда руководство социальной сети разрешает травить русских и белорусов и пишет об этом в правилах, то это просто нацизм какой-то. Я уже высказывал свою точку зрения, и ее поддерживают миллионы людей", - подчеркнул глава Белтелерадиокомпании.
Иван Эйсмонт отметил, что среди самых просматриваемых программ телеканала "Беларусь 1" находятся все общественно-политические программы. "У людей есть потребность в нашей точке зрения", - заключил председатель Белтелерадиокомпании.
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