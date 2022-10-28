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Эйсмонт: Дезинформация сегодня стала главным оружием в информационной войне
Дезинформация сегодня стала главным оружием в информационной войне, заявил журналистам председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт на полях IХ Форума молодых журналистов "Белорусские медиа - 2022: традиционные и новые формы работы", сообщает БелТА.
По его словам, в нынешней ситуации свобода слова на Западе - это миф. "Нет сейчас никакой свободы слова, идет информационная война. Не то что свободы слова нет, а дезинформация стала главным оружием в этой войне", - сказал Иван Эйсмонт.
Сегодня все увидели, что такое подавление свободы слова, отметил председатель Белтелерадиокомпании. "Все неугодные СМИ или закрыты, или в теневой бан отправлены в Европе. Телеканал "Беларусь-24" запрещен в Прибалтике, Польше, Украине, США и многих других странах. С нами расторгли контракты компании, которые поднимали наш сигнал на спутник. В отношении журналистов введены санкции. Причем никто толком не может объяснить, за что. Те основания, которые были вписаны в решении Европейской комиссии, когда вводили в отношении нас санкции, абсолютно ложные. И мы бы это доказали в любом суде, если бы он мог состояться. Просто с их стороны никто не будет этим заниматься. Я напомню, что в 2010 году наши журналисты и общественные деятели выиграли суд у ЕС после того, как попали под санкции".
Форум проходит сегодня в Минске и направлен на повышение квалификации, развитие внутрипрофессиональной и международной коммуникации молодых журналистов, формирование единого медиасообщества Беларуси в целях обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства.
Участники мероприятия - молодые журналисты государственных республиканских и региональных средств массовой информации Беларуси, руководители ведущих госСМИ страны, известные политологи, медиаэксперты, популярные белорусские блогеры.
Организатор мероприятия - Министерство информации.
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