Эйсмонт: Дезинформация сегодня стала главным оружием в информационной войне

Сегодня все увидели, что такое подавление свободы слова, отметил председатель Белтелерадиокомпании. "Все неугодные СМИ или закрыты, или в теневой бан отправлены в Европе. Телеканал "Беларусь-24" запрещен в Прибалтике, Польше, Украине, США и многих других странах. С нами расторгли контракты компании, которые поднимали наш сигнал на спутник. В отношении журналистов введены санкции. Причем никто толком не может объяснить, за что. Те основания, которые были вписаны в решении Европейской комиссии, когда вводили в отношении нас санкции, абсолютно ложные. И мы бы это доказали в любом суде, если бы он мог состояться. Просто с их стороны никто не будет этим заниматься. Я напомню, что в 2010 году наши журналисты и общественные деятели выиграли суд у ЕС после того, как попали под санкции".