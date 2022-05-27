Наталья Эйсмонт на "Телевершине": Вместе мы сможем противостоять любым вызовам в информационном пространстве

Вместе мы сможем противостоять любым вызовам в информационном пространстве. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт на торжественной церемонии объявления результатов и награждения лауреатов XIV Национального телевизионного конкурса "Телевершина" в Минске, сообщает БелТА.

"Приятно получить такую высокую оценку от собственных коллег. Я не в первый раз поднимаюсь на сцену церемонии, чтобы вручить эту статуэтку, и абсолютно точно могу сказать, что в 2022 году вручать "Телевершину" приятно как никогда. Всех самых добрых слов вы заслуживаете, - сказала Наталья Эйсмонт. - Наши оппоненты хотели перемен - они их получили. Только они состоят в том, что мы все с вами стали смелее, сплоченнее, профессиональнее, с чем, конечно же, поздравляю".

Как отметила пресс-секретарь, глава государства постоянно говорит журналистам не останавливаться. "Как это сделать, знают в первую очередь новостники. Новости в нашей стране делать умеют все номинанты более чем достойно", - подчеркнула она.

По ее словам, белорусское медиапространство потрясли и изменили события непростого для страны 2020 года. "Хочу сказать вам огромное спасибо. Я абсолютно уверена: награды, вершины и "Телевершины" для всех еще впереди. Вместе мы сможем противостоять любым вызовам в информационном пространстве", - добавила Наталья Эйсмонт.

Министерство информации 6 мая объявило старт приема заявок на ХIV Национальный телевизионный конкурс "Телевершина". Они принимались до 17 мая. Всего на конкурс поступило 224 заявки, из региональных СМИ - 107.