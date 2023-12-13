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Эйсмонт: Доверие к государственным СМИ Беларуси выросло на 14 %
По результатам масштабного социсследования, доверие к государственным СМИ выросло на 14 %. Это и есть результат форматирования подходов к реализации идеологии белорусского государства. Такую мысль высказал Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт на Республиканской научно-практической конференции.
В числе вопросов, которые обсудили в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, актуальные проблемы социальной политики, а также идеологии в электоральный период, роль информационных ресурсов в актуализации предвыборной повестки и особенности социального самочувствия населения в Год мира и созидания.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
Жозеп Боррель - один из самых печально известных чиновников Евросоюза - совсем недавно на вопрос: "Что Вы скажете об отмене выборов в Украине?", сказал, что это дело Украины и нас этот вопрос не волнует. А на днях сделал заявление, что у него вызывает беспокойство процесс проведения выборов в Республике Беларусь. Абсолютно двойные стандарты.
"Мы никогда не имели ничего против, чтобы иметь отношения с Западом и Востоком. Но Запад ставит вопрос абсолютно по-другому: или мы с ними, или мы - их враг. И, к сожалению, конечно, молодежи нужно много чего объяснять. Это работа наша - ученых, журналистов, аналитиков", - подчеркнул Иван Эйсмонт.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Работа эта ведется, к сожалению, в условиях гибридной войны, которая развернута против Беларуси и России коллективным Западом. Следующий момент - то, что у нас вышло на новый уровень партийное строительство. У нас есть четыре политических партии. Третий аспект - то, что мы находимся в преддверии масштабной электоральной кампании, которая проходит по новым правилам.
Уходящий 2023-й мы провожаем с хорошим настроением, с достаточно высокой степенью удовлетворенности теми вопросами, которые для населения актуальны. И, полагаю, это послужит надежным основанием для того, чтобы мы с уверенностью смотрели в будущее.
По результатам Республиканской научно-практической конференции будут выработаны дополнительные подходы в решении актуальных проблем социальной политики, а также идеологии нашего государства.
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