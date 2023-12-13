Эйсмонт: Доверие к государственным СМИ Беларуси выросло на 14 %

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Работа эта ведется, к сожалению, в условиях гибридной войны, которая развернута против Беларуси и России коллективным Западом. Следующий момент - то, что у нас вышло на новый уровень партийное строительство. У нас есть четыре политических партии. Третий аспект - то, что мы находимся в преддверии масштабной электоральной кампании, которая проходит по новым правилам.