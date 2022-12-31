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Наталья Эйсмонт рассказала о закулисье подготовки президентского новогоднего обращения
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире телепередачи "Добрай ранiцы, Беларусь!" на "Беларусь 1" рассказала о закулисье подготовки президентского новогоднего обращения, пишет БелТА.
"Мы с вами в эфире 31 декабря. В момент, когда нас слышат телезрители, новогоднее обращение уже записано. Это всегда очень сложный, очень волнительный момент для всех. В течение года у Президента очень много больших, фундаментальных выступлений, но в эту волшебную ночь, которая действительно является рубежом, который действительно люди ждут и все взгляды прикованы к экрану, очень важно подобрать максимально точные слова. Но нужно вместить все: и поздравить, и поблагодарить, и подчеркнуть что-то, и спрогнозировать, возможно, что-то, расставить все-все акценты. Ведь действительно слушают каждое слово, анализируют потом очень долго. Поэтому, конечно, запись всегда происходит незадолго до Нового года. Особенно в нынешнее время, когда очень сложно что-то делать заранее", - сказала пресс-секретарь.
Наталья Эйсмонт рассказала, что готовится несколько вариантов новогодних обращений, порой даже с десяток. Но финальная версия и финальные правки - это вариант исключительно авторства Президента. "По-другому не может быть. Он говорит только лишь то, что хочет и должен сказать нашим всем белорусам", - подчеркнула она.
Что касается обращения нынешнего года, пресс-секретарь рассказала, что в этот раз постарались сохранить преемственность. "Мы бросили мостик из прошлого года. Оттолкнулись как раз от тематики года - он был назван Годом исторической памяти. Мы хотим немножко больше показать наш Дворец Независимости, который действительно открыт", - сказала Наталья Эйсмонт.
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