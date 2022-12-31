Наталья Эйсмонт рассказала о закулисье подготовки президентского новогоднего обращения

"Мы с вами в эфире 31 декабря. В момент, когда нас слышат телезрители, новогоднее обращение уже записано. Это всегда очень сложный, очень волнительный момент для всех. В течение года у Президента очень много больших, фундаментальных выступлений, но в эту волшебную ночь, которая действительно является рубежом, который действительно люди ждут и все взгляды прикованы к экрану, очень важно подобрать максимально точные слова. Но нужно вместить все: и поздравить, и поблагодарить, и подчеркнуть что-то, и спрогнозировать, возможно, что-то, расставить все-все акценты. Ведь действительно слушают каждое слово, анализируют потом очень долго. Поэтому, конечно, запись всегда происходит незадолго до Нового года. Особенно в нынешнее время, когда очень сложно что-то делать заранее", - сказала пресс-секретарь.