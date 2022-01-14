Эйсмонт: События в Казахстане похожи на террористическую атаку с элементами цветной революции

События в Казахстане похожи на террористическую атаку на суверенное государство с элементами цветной революции. Такое мнение высказал Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БелТА.

"Как по мне, это была террористическая атака на независимую республику, суверенное государство с элементами цветной революции", - сказал Иван Эйсмонт.

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Он отметил, что события в Казахстане были похожи на протесты в Беларуси после президентских выборов. Однако если белорусским властям удалось быстро купировать ситуацию и не допустить ее эскалации, то в Казахстане протестующие сумели завладеть оружием, что привело к большому количеству жертв как со стороны правоохранителей, так и среди гражданских лиц.

"Если бы мы на той стадии, когда эти люди (протестующие. - Прим. БелТА) собирались добраться до оружия, жестко не пресекли это, нас бы ожидало то же самое?" - спросил Председатель Белтелерадиокомпании у своих коллег.