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Эйсмонт: События в Казахстане похожи на террористическую атаку с элементами цветной революции
События в Казахстане похожи на террористическую атаку на суверенное государство с элементами цветной революции. Такое мнение высказал Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БелТА.
"Как по мне, это была террористическая атака на независимую республику, суверенное государство с элементами цветной революции", - сказал Иван Эйсмонт.
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Он отметил, что события в Казахстане были похожи на протесты в Беларуси после президентских выборов. Однако если белорусским властям удалось быстро купировать ситуацию и не допустить ее эскалации, то в Казахстане протестующие сумели завладеть оружием, что привело к большому количеству жертв как со стороны правоохранителей, так и среди гражданских лиц.
"Если бы мы на той стадии, когда эти люди (протестующие. - Прим. БелТА) собирались добраться до оружия, жестко не пресекли это, нас бы ожидало то же самое?" - спросил Председатель Белтелерадиокомпании у своих коллег.
Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук убежден, что именно по казахстанскому сценарию и развернулись бы события в Беларуси, если бы правоохранители не приняли адекватные складывающейся ситуации меры. "Эта картинка (события в Казахстане. - Прим. БелТА) - это то, чего мы избежали. Избежали как раз благодаря решительности власти и Президента, который четко обозначил позицию, следовал ей и требовал этого от силовиков. Соответственно они сработали тогда так, как должны были", - заявил он.
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