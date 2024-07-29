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Езда без прав, сон за рулем, кюветы - обзор дорожных новостей за 29 июля
Верхнедвинск
Пассажир погиб в ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла на 162-м километре автодороги Р-20 Витебск - Полоцк. По предварительной информации, водитель Audi на закруглении дороги вправо не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель и пассажирка получили травмы, а второй пассажир погиб на месте.
Молодечненский район
Похожая авария случилась и в Молодечненском районе. На 9-м километре автодороги Радошковичи - Осовец водитель Mitsubishi Lancer на закруглении дороги вправо не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. В результате аварии женщина-пассажир с тяжелыми травмами была госпитализирована в реанимационное отделение. Известно, что пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности.
Новополоцк
В Новополоцке в ДТП пострадал ребенок. Авария произошла днем на ул. Комсомольской. 23-летний водитель Volkswagen Polo не успел затормозить перед остановившемся Volkswagen Passat. В результате ДТП травмы получили пассажиры первой машины. Это 29-летняя девушка и 11-летний ребенок. Они были доставлены в больницу.
Гомельский район
Пьяный бесправник попал в аварию на трассе М-5 Минск - Гомель. Сообщается, что мотоциклист ехал на "Иж Юпитер". Мужчина не справился с управлением, врезался в тросовое ограждение и опрокинулся. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован.
Смолевичский район
Пешеход пострадал в Смолевичском районе. По предварительной информации, на 415-м километре трассы М-1 водитель Honda CR-V не заметил пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. С травмами мужчину забрала скорая помощь.
Узденский район
А в Узденском районе водитель Volkswagen Tiguan не уступила дорогу Lada Vesta и спровоцировала аварию. По информации ГАИ, автоледи пыталась развернуться, но при этом не пропустила Lada Vesta, которая ехала в попутном направлении.
Водитель из последнего автомобиля получил травмы. Его отвезли в больницу.
Логойский район
Уснул за рулем и выехал на встречку - такая причина ДТП в Логойском районе. Сообщается, что примерно в 6 часов утра 20-летний водитель Сitroen Xsara Picasso из-за своего утомленного состояния уснул за рулем. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в UAZ. В результате ДТП пассажиры из внедорожника получили травмы и были госпитализированы.
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