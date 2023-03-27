Ездил в час пик в автобусах и вытягивал мобильные телефоны - в Минске задержан серийный карманник

Мужчина специально ездил в час пик в автобусах и вытягивал мобильные телефоны. Установлено, что за два дня молодой человек успел вытащить два гаджета. Но сбыть их злоумышленник не успел, так как был задержан. Разыскиваются и другие возможные жертвы от действий этого человека. Стоимость похищенного почти 3000 рублей. Найденные телефоны вернули их владельцам.