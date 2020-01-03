Ездовые собаки готовятся к зимним стартам

Конечно, морозы и снегопады пока обходят нашу страну. И все же моему коллеге удалось посмотреть, как готовятся к зимним стартам ездовые собаки. Ближайшие, кстати, пройдут 18 января. Искренний щенячий восторг - в следующем репортаже.







Заснеженная тренировка ездовых собак

Тайги - самая голосистая в этой упряжке. Спортивную нарту эти маламуты тянут вчетвером. На тренировках очень важна погода. Для четвероногих такого снега зимой не хватает также как и любителям зимних забав. Анастасия уже успела воспитать больше пяти поколений собак. Сейчас свора разрослась до 25 мохнатых и довольно громких спортсменов. Не то, чтобы серьезно, но свой непростой характер, на удивление, нам не показал. Спортивная нарта выглядит чуть сложнее обычных санок. Есть полозья, якорь, тормоза и сумка для полезного багажа. На лесной трассе все сгодится!





У каждой собаки в упряжке своя роль

Ну и, конечно, никуда без знаний психологии собак. Вожак знает команды и поворачивает куда нужно. Ведомые неустанно будут тянуть нарту до финиша. Кстати, Анастасия уверяет, заразится ездовым спортом просто. И для этого не обязательно заводить большую свору.





Активные зимние забавы вместе с четвероногими