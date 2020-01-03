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Ездовые собаки готовятся к зимним стартам
Конечно, морозы и снегопады пока обходят нашу страну. И все же моему коллеге удалось посмотреть, как готовятся к зимним стартам ездовые собаки. Ближайшие, кстати, пройдут 18 января. Искренний щенячий восторг - в следующем репортаже.
Заснеженная тренировка ездовых собак
Тайги - самая голосистая в этой упряжке. Спортивную нарту эти маламуты тянут вчетвером. На тренировках очень важна погода. Для четвероногих такого снега зимой не хватает также как и любителям зимних забав. Анастасия уже успела воспитать больше пяти поколений собак. Сейчас свора разрослась до 25 мохнатых и довольно громких спортсменов. Не то, чтобы серьезно, но свой непростой характер, на удивление, нам не показал. Спортивная нарта выглядит чуть сложнее обычных санок. Есть полозья, якорь, тормоза и сумка для полезного багажа. На лесной трассе все сгодится!
У каждой собаки в упряжке своя роль
Ну и, конечно, никуда без знаний психологии собак. Вожак знает команды и поворачивает куда нужно. Ведомые неустанно будут тянуть нарту до финиша. Кстати, Анастасия уверяет, заразится ездовым спортом просто. И для этого не обязательно заводить большую свору.
Активные зимние забавы вместе с четвероногими
Ну, или участвовать в ездовых лыжных гонках - их называют скиджорингом. А если хочется особых ощущений - привяжите к упряжке тюбинг. Не стоит, конечно, забывать о технике безопасности, но яркие эмоции будут и у собак, и у вас. Проверено!
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