Ежедневно горнолыжный комплекс "Силичи" посещают сотни туристов

Несмотря на бесснежную зиму, сезон катания на лыжах и сноубордах в разгаре. Так, Силичи уже вовсю встречают гостей. Ежедневно горнолыжный комплекс посещают сотни туристов. На выбор любителям активного отдыха предлагают четыре трассы разной сложности. Среди самых популярных - учебная и скоростная. Планируется, что остальные станут доступны уже в ближайшее время. Новичкам освоить базовые навыки катания помогают инструкторы.



Наш корреспондент Александр Лучонок воспользовался случаем и взял пару уроков. Горнолыжный курорт "Силичи". Место, где определенно всегда свои погодные условия. Южнее буквально в тридцати километрах отсюда - столица, и там пока подобные снежные пейзажи - что-то фантастическое. Здесь же белое покрывало окутало целых четыре склона.Одну из трасс нам как раз и предстоит покорить. Первым делом - подбор экипировки.Для тех, у кого нет своего снаряжения, работает пункт проката. К началу сезона центр всерьез обновил инвентарь. На выбор: порядка семисот комплектов лыж и сотня сноубордов.



Полный комплект в уикенд на час - 13 рублей. В будние - дешевле. Ботинки - это основа качественного преодоления дистанций. Именно они помогают уверенно стоять на ногах. Новичкам в освоении зимних видов спорта помогают инструкторы. Здесь их почти два десятка. При полной загрузке в Силичи привлекают и дополнительные силы.











В Силичах работают четыре трассы

А пока в теории и о самих Силичах. Всего здесь больше 10 склонов разной сложности, высоты и протяженности. Дистанцию для детей, трамплины, трассу для любителей санок и тюбингов откроют, когда погода в Беларуси будет держаться стабильно ниже нуля. Пока заснежены только самые популярные склоны. Эту тренировочную трассу открыли специально для новичков. Ее протяженность 120 метров. Конечно, здесь особо не разгонишься. Расстояния вполне хватает, чтобы освоить базовые технические движения. От столкновений и падений, конечно, никто не застрахован. Но это только подогревает интерес. На трассы выходят семьями: от мала до велика. Приезжают из разных уголков Беларуси и даже из-за рубежа. Нужна хорошая физическая подготовка.

В прошлом году Силичи принимали порядка двух тысяч любителей зимних видов спорта каждый день. В этом сезоне тоже ожидают ажиотаж. На новогодние праздники гостиницы забронированы, занятия с инструкторами уже почти полностью расписаны. В Силичах в течение сезона ожидается насыщенная программа: соревнования, тематические конкурсы и флешмобы.