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8 тонн продуктов доставляют на границу беженцам ежедневно
Беженцы на границе Беларуси уже 12-й день ждут открытия гуманитарного коридора в Европу. Сейчас те, кто не улетел накануне, находятся в транспортно-логистическом центре. Там работает наша съемочная группа.
На связи со студией Андрей Сыч. В логистическом центре волонтеры продолжают кормить беженцев. На завтрак - продуктовые наборы, в том числе фрукты, йогурты, сырки, молоко для детей. На территории также работают автолавки. Сейчас в логистическом центре находятся около 2 тысяч человек, в день им доставляют порядка 8 тонн продуктов.
На складах в Гродно для беженцев подготовлено более 15 тонн продуктов. Ежедневно со всей страны сюда прибывают новые гуманитарные грузы.
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