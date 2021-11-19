8 тонн продуктов доставляют на границу беженцам ежедневно

Беженцы на границе Беларуси уже 12-й день ждут открытия гуманитарного коридора в Европу. Сейчас те, кто не улетел накануне, находятся в транспортно-логистическом центре. Там работает наша съемочная группа.



На связи со студией Андрей Сыч. В логистическом центре волонтеры продолжают кормить беженцев. На завтрак - продуктовые наборы, в том числе фрукты, йогурты, сырки, молоко для детей. На территории также работают автолавки. Сейчас в логистическом центре находятся около 2 тысяч человек, в день им доставляют порядка 8 тонн продуктов.



На складах в Гродно для беженцев подготовлено более 15 тонн продуктов. Ежедневно со всей страны сюда прибывают новые гуманитарные грузы.