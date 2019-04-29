Ежедневное меню участников Европейских игр будет включать 250 позиций

Продолжается и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры ко II Европейским играм. Столовая на две тысячи мест в деревне спортсменов начнет свою работу 10 мая, а кулинарный цех готовит продукты, которые подвергнут шоковой заморозке и отправят на хранение до начала соревнований. А склады постепенно заполнят необходимой провизией.

Участникам Европейских игр будут предложены блюда европейской, итальянской, азиатской, также халяльной и кошерной кухни, будут доступны диетические и вегетарианские блюда. Ежедневное меню включает 250 позиций. Отдельно будет работать столовая с белоруской национальной кухней. Для создания меню ко II Европейским играм приглашен бренд-шеф из Сочи, а в ежедневном приготовлении блюд будут задействованы почти три сотни белорусских поваров.