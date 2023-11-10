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Ежедневный подъем по лестнице или 10 тыс. шагов - что эффективнее для профилактики болезней сердца

Ежедневный подъем по лестнице или 10 тыс. шагов - что эффективнее для профилактики болезней сердца

Об этом

пишет

портал новостей "Смартпресс" со ссылкой наисследование,опубликованноепрофильным научным изданием Atherosclerosis Journal.

При этом ученые определили, сколько лестничных пролетов нужно не лениться проходить каждый день. Собрав данные по более чем 400 тыс. людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям, на основании их семейного анамнеза, генетических факторов риска и установленных факторов риска, таких каквысокое кровяное давлениеи курение в анамнезе, а также других ключевых аспектов образа жизни.

Также исследователи выяснили, что у тех, кто какое-то время ходил по лестнице пешком, а потом решал ездить на лифте, наблюдалось увеличение сердечно-сосудистых заболеваний на 32 %.


Фото из открытых интернет-источников

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