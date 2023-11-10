Ежедневный подъем по лестнице или 10 тыс. шагов - что эффективнее для профилактики болезней сердца

При этом ученые определили, сколько лестничных пролетов нужно не лениться проходить каждый день. Собрав данные по более чем 400 тыс. людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям, на основании их семейного анамнеза, генетических факторов риска и установленных факторов риска, таких каквысокое кровяное давлениеи курение в анамнезе, а также других ключевых аспектов образа жизни.