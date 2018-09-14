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Ежегодно тысячи пациентов едут в Солигорск - в отделение клиники спелеолечения на глубине 420 метров
Больница под землей. Ежегодно тысячи пациентов едут в Солигорск - в отделение клиники спелеолечения на глубине 420 метров. Благодаря красной соли - сильвиниту - здесь воздух чистый от аллергенов. И такая процедура стала частью санаторного лечения для многих белорусских детей с хронической астмой, синуситом и болезнями легких. Процедура в шахтах длится 3 часа. Предусмотрен также курс ингаляций, массажа и лечебных ванных.
Санаторий в Солигорске работает круглый год. С сентября по май каждый день дети посещают и уроки, чтобы не пропускать школу.
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