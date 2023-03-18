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Около четырех тысяч недоношенных детей рождается в Беларуси ежегодно
Факт
В Беларуси ежегодно рождается около четырех тысяч недоношенных детей. Такие данные в эфире программы "Просто о здоровье" на телеканале "Беларусь 4 (Гродно)" озвучила заведующая2-м педиатрическим отделением для новорожденных и недоношенных детей УЗ "Гродненская областная детская клиническая больница" Наталья Денисик. Статистику приводит sb.by.
Cовременная медицина позволяет выходить малышей с экстремально низкой массой тела - до одного килограмма.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире раньше положенного срока рождается около 15 миллионов детей, то есть примерно каждый десятый малыш.
"Ежегодно в Беларуси рождается около четырех тысяч недоношенных деток. В настоящее время выхаживаются малыши со сроком гестации 25 недель и менее. Это совсем маленькие крохи, которым предстоит долгая реабилитация. Врачи прилагают максимум усилий для того, чтобы этот процесс был предельно быстрым и эффективным", - отметила Наталья Денисик.
Недоношенным считается ребенок, родившийся раньше 37-й недели беременности
К слову, ранее врач-педиатр Нуржамал Асылбековнапосоветовалавсем недоношенным детям с возраста 14 дней давать витамин D, а всем доношенным -в возрасте 1 месяц дозировкой 1000 МЕ в сутки. Доктор отметила, что от этого вещества зависит состояние и качество наших костей, десен, зубов и мышц.
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