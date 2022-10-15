Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября более чем в 50 странах мира. Проблема данного вида онкологии у женщин всей планеты по-прежнему занимает первое место. Ежегодно злокачественная опухоль груди выявляется у четырех с половиной тысяч белорусок. Большая часть случаев - это первая и вторая стадиирака, лечение которых достигает положительных результатов. Успехи в борьбе с "женским" раком обеспечивают передовые системы скрининга и диагностики, современная материально-техническая база отечественных онкоцентров, а также научные разработки наших ученых-онкологов.