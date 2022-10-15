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Ежегодно злокачественная опухоль груди выявляется у четырех с половиной тысяч белорусок

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября более чем в 50 странах мира. Проблема данного вида онкологии у женщин всей планеты по-прежнему занимает первое место. Ежегодно злокачественная опухоль груди выявляется у четырех с половиной тысяч белорусок. Большая часть случаев - это первая и вторая стадиирака, лечение которых достигает положительных результатов. Успехи в борьбе с "женским" раком обеспечивают передовые системы скрининга и диагностики, современная материально-техническая база отечественных онкоцентров, а также научные разработки наших ученых-онкологов.

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В последнее время проводится интересный научный проект - изучение циркулирующих опухолевых клеток. Это опухолевые клетки, которые обнаруживаются в циркулирующей крови. Основываясь на их изучении, можно определять тактику лечения для каждой конкретной пациентки и делать прогноз заболевания. В случае исчезновения опухолевых циркулирующих клеток можно вовремя прекратить тяжелую системную терапию.
Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова

Подходит к завершению и известный проект противораковой вакцины "Еленаген". В ближайшее время в Беларуси начнется регистрация этого лекарства, и в руках белорусских онкологов окажется своя вакцина, которая эффективно лечит рак.

Фото:pixabay.com

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