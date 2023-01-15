Ежегодный сбор военных водолазов прошел на базе 188-й гвардейской инженерной бригады

Один из этапов тренировки - экзамен на повышение классной квалификации. Как заверяют руководители водолазных работ, все нормативы имеют практический навык.

Под Могилевом солдат обучают не только в интересах инженерных войск, но и других подразделений Вооруженных сил. Водолазы, окончившие могилевскую школу, выполняют различные виды работ: вырезают и вырывают старые сваи для строительства новых мостов, ищут утонувшие предметы, занимаются изучением берега перед возведением понтонных переправ, а также осматривают дно на предмет снарядов времен Великой Отечественной войны и даже разминируют их.

