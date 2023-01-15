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Ежегодный сбор военных водолазов прошел на базе 188-й гвардейской инженерной бригады
Поиск взрывоопасных предметов на глубине или разведка водоемов. На базе 188-й гвардейской инженерной бригады прошел ежегодный сбор военных водолазов. В течение пяти дней специалисты выполняли трудоемкие нормативы.
Один из этапов тренировки - экзамен на повышение классной квалификации. Как заверяют руководители водолазных работ, все нормативы имеют практический навык.
Под Могилевом солдат обучают не только в интересах инженерных войск, но и других подразделений Вооруженных сил. Водолазы, окончившие могилевскую школу, выполняют различные виды работ: вырезают и вырывают старые сваи для строительства новых мостов, ищут утонувшие предметы, занимаются изучением берега перед возведением понтонных переправ, а также осматривают дно на предмет снарядов времен Великой Отечественной войны и даже разминируют их.
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