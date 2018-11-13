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На тренировочном сборе студенты тушили пожар, примеряли водолазный костюм и выбирались из дымовой комнаты
Попытаться самостоятельно потушить пожар, примерить водолазный костюм и побывать в настоящей дымовой комнате предложили представителям Белорусского союза молодежи. Ежегодный тренировочный сбор прошел накануне в Минске. Более 300 студентов узнали, как надо вести себя в экстремальных условиях в режиме реального времени.
Сбор завершился церемонией награждения лучших участников и самые активные отряды. Оценивали совместные действия всего коллектива и умение правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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