На тренировочном сборе студенты тушили пожар, примеряли водолазный костюм и выбирались из дымовой комнаты

Попытаться самостоятельно потушить пожар, примерить водолазный костюм и побывать в настоящей дымовой комнате предложили представителям Белорусского союза молодежи. Ежегодный тренировочный сбор прошел накануне в Минске. Более 300 студентов узнали, как надо вести себя в экстремальных условиях в режиме реального времени.