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Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира по хоккею - 2021
Выбран официальный талисман чемпионата мира по хоккею с шайбой, который в мае будущего года пройдет в Беларуси и Латвии. Им стал ежик Спайки. Решение сегодня озвучили на торжественной церемонии в Зале олимпийской славы НОК. На звание главного символа претендовали более 100 работ от представителей двух стран. 30 работ показали общественности.
Чемпионат мира, который пройдет с 7 по 23 мая 2021 года, примут Минск и Рига.
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