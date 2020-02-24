Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира по хоккею - 2021

Выбран официальный талисман чемпионата мира по хоккею с шайбой, который в мае будущего года пройдет в Беларуси и Латвии. Им стал ежик Спайки. Решение сегодня озвучили на торжественной церемонии в Зале олимпийской славы НОК. На звание главного символа претендовали более 100 работ от представителей двух стран. 30 работ показали общественности.







Чемпионат мира, который пройдет с 7 по 23 мая 2021 года, примут Минск и Рига.

