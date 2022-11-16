Ежов: К трагическому инциденту в Польше причастна Украина

Понятно, что есть сторонники вот такой явной русофобской политики. Это соответственно Польша, Латвия. Такой риторики они придерживаются. А остальные государства более сдержаны в оценках, потому что нужно, чтобы прошло расследование, детали необходимо получить. Вот эти заявления Байдена в отношении того, что если анализировать траекторию полета, ракета никак не могла со стороны России прилететь. Это очень серьезное заявление, и с политической точки зрения оно показательно. В этом смысле, кстати, довольно значимым является и заявление Эрдогана, который фактически подтвердил, что ракета не российского происхождения. В настоящее время со всей очевидностью понятно, что ракета мало того что прилетела с территории Украины, так она еще и украинского происхождения. Сейчас представители мирового сообщества пытаются это как-то замять, с моей точки зрения, считая это технической ошибкой. Сам Эрдоган сказал, что это техническая ошибка, на это внимание обращать не будем. И даже несмотря на эту риторику со стороны Украины, со стороны Польши интересно, каков будет результат.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России