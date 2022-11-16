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Ежов: К трагическому инциденту в Польше причастна Украина
В досадном инциденте в Польше участвовала ракета украинского происхождения. В этом убежден политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов. По его словам, хоть мировое сообщество и пытается прикрывать Украину, но проступок налицо. Бездоказательным является факт, что некоторые политики пытаются возложить вину на Россию.
Понятно, что есть сторонники вот такой явной русофобской политики. Это соответственно Польша, Латвия. Такой риторики они придерживаются. А остальные государства более сдержаны в оценках, потому что нужно, чтобы прошло расследование, детали необходимо получить. Вот эти заявления Байдена в отношении того, что если анализировать траекторию полета, ракета никак не могла со стороны России прилететь. Это очень серьезное заявление, и с политической точки зрения оно показательно. В этом смысле, кстати, довольно значимым является и заявление Эрдогана, который фактически подтвердил, что ракета не российского происхождения. В настоящее время со всей очевидностью понятно, что ракета мало того что прилетела с территории Украины, так она еще и украинского происхождения. Сейчас представители мирового сообщества пытаются это как-то замять, с моей точки зрения, считая это технической ошибкой. Сам Эрдоган сказал, что это техническая ошибка, на это внимание обращать не будем. И даже несмотря на эту риторику со стороны Украины, со стороны Польши интересно, каков будет результат.
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