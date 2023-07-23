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Ежов: Разоружение ЕС выгодно США
И даже без прямых поставок некоторых вооружений в Украину Америка остается главным выгодополучателем от конфликта. Ведь куда ведет след военных поставок из европейских стран? Вместе с продукцией своего военно-промышленного комплекса, Вашингтон навязывает и антироссийскую истерию.
Тему с нашим каналом обсудил российский политолог Дмитрий Ежов.
Соединенные Штаты Америки фактически инициировали эту антироссийскую истерию, которая в настоящее время распространяется по западной части мира преимущественно. И когда они принимали в общем-то активное участие в развязывании этого украинского конфликта, апогеем которого стало начало специальной военной операции России на Украине, безусловно, США полагали, что это разоружение Европы будет им на руку. В конечном счете бенефициар этого всего Соединенные Штаты Америки, потому что именно Соединенные Штаты Америки получают непосредственные выгоды в том, что Европа сама себя разоружает, т.е. как бы Европа слабеет, слабеет обороноспособность Европы, слабеет финансово-экономическая система. Правда, на этом фоне есть проблемы в Соединенных Штатах непосредственно. Об этом тоже не нужно забывать. Поэтому вряд ли в результате этого процесса будут какие-то проигравшие и победители, ведь Соединенным Штатам тоже не удастся выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой и с осознанием своей победы на всех фронтах.
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