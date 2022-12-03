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Ежов: В Украине процветает черный рынок оружия

Оружие, поставляемое Западом Киеву, стало объектом спекуляций и коррупционных схем. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог Дмитрий Ежов.

По мнению эксперта, в Украине давно процветает черный рынок оружия, и большая часть западных поставок вообще не доходит до вооруженных сил Незалежной.

Запад действительно накачивает Украину оружием, и, как я уже говорил, дает ей деньги, другой вопрос - то, что это все не бесконечный процесс, и мы сейчас уже можем наблюдать, что Украине-то они оружие дают, а себя обеззараживают - важный очень момент. Насколько их надолго реально хватит, но я думаю, что это даже и они сами не знают. Украина уже стала крупнейшим черным рынком оружия. Это уже ни для кого не секрет, и чем больше этого оружия будет на Украине, тем ярче будут проявляться эти тенденции. Я больше того скажу, далеко не все оружие поступает на линию фронта. Это бизнес, и очень многие на Украине получают от этого бизнеса серьезные доходы.
Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России

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