Ежов: В Украине процветает черный рынок оружия

Запад действительно накачивает Украину оружием, и, как я уже говорил, дает ей деньги, другой вопрос - то, что это все не бесконечный процесс, и мы сейчас уже можем наблюдать, что Украине-то они оружие дают, а себя обеззараживают - важный очень момент. Насколько их надолго реально хватит, но я думаю, что это даже и они сами не знают. Украина уже стала крупнейшим черным рынком оружия. Это уже ни для кого не секрет, и чем больше этого оружия будет на Украине, тем ярче будут проявляться эти тенденции. Я больше того скажу, далеко не все оружие поступает на линию фронта. Это бизнес, и очень многие на Украине получают от этого бизнеса серьезные доходы.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России