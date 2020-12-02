Фабрика кислорода работает в областной больнице Бреста

В областной клинической больнице Бреста работает свой кислородный концентратор. Такая автономная фабрика позволяет делать кислород из воздуха, что особенно помогает врачам в период пандемии: больница не зависит от внешних поставок, да и персоналу не нужно перевозить тяжелые баллоны. Весь кислород подается в отделения под землей. Станция работает круглосуточно. Сегодня кислород необходим для аппаратов искусственной вентиляции легких, а еще для консолей в боксах.