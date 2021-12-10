Фадеев: Никаких законных оснований для санкций в отношении Беларуси нет

Естественно, никаких законных оснований для санкций нет, ведь санкции может только ООН налагать, в том числе и на РБ. Тем более, по поводу ситуации на белорусско-польской границе, учитывая поведение польской стороны, которая просто вооруженным путем не пускает мигрантов, людей, которые заслуживают, чтоб им была оказана гуманитарная помощь. И в этом случае ЕС стал на сторону Варшавы, Польши, поддержал эти незаконные действия польской стороны. И, конечно, то, что этот 5-й пакет санкций введен, отразится на торговых, экономических связях, на транспортных связях РБ и ЕС. Евросоюз - сосед Беларуси. Поэтому вызывают крайнее сожаление эти санкции, и, безусловно, надо стремиться к тому, чтобы эти санкции были отменены, поскольку они не в интересах стран ЕС и их народов, не в интересах РБ и России. РБ - транзитная страна, это прямой и самый короткий путь в ЕС.

Александр Фадеев, руководитель отдела Беларуси Института стран СНГ