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Фадеев: Никаких законных оснований для санкций в отношении Беларуси нет

Совершенно очевидно, что политическая ситуация вокруг Минска искусственно нагнетается.

Евросоюз, спекулируя на теме беженцев, пытается давить на руководство Беларуси путем санкций. Это должно быть прекращено.Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился руководитель отдела Беларуси Института стран СНГ Александр Фадеев.

Естественно, никаких законных оснований для санкций нет, ведь санкции может только ООН налагать, в том числе и на РБ. Тем более, по поводу ситуации на белорусско-польской границе, учитывая поведение польской стороны, которая просто вооруженным путем не пускает мигрантов, людей, которые заслуживают, чтоб им была оказана гуманитарная помощь. И в этом случае ЕС стал на сторону Варшавы, Польши, поддержал эти незаконные действия польской стороны. И, конечно, то, что этот 5-й пакет санкций введен, отразится на торговых, экономических связях, на транспортных связях РБ и ЕС. Евросоюз - сосед Беларуси. Поэтому вызывают крайнее сожаление эти санкции, и, безусловно, надо стремиться к тому, чтобы эти санкции были отменены, поскольку они не в интересах стран ЕС и их народов, не в интересах РБ и России. РБ - транзитная страна, это прямой и самый короткий путь в ЕС.
Александр Фадеев, руководитель отдела Беларуси Института стран СНГ

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