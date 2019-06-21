ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Факелоносцы II Европейских игр. Олег Новицкий

Наш соотечественник летчик-космонавт Олег Новицкий среди тех, кому выпала честь пронести огонь ІІ Европейских игр (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все