Факелоносцы. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь

За время огненного марафона пылающий цветок папоротника в своих руках пронесут в общей сложности 450 факелоносцев. Среди них титулованные спортсмены, известные деятели науки, культуры и искусства.



Герой очередного видео Агентства теленовостей - легенда, борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.