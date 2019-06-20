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Факелоносцы. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь

За время огненного марафона пылающий цветок папоротника в своих руках пронесут в общей сложности 450 факелоносцев. Среди них титулованные спортсмены, известные деятели науки, культуры и искусства.

Герой очередного видео Агентства теленовостей - легенда, борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.

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