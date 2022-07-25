Факт: Дикие животные на белорусских дорогах стали гибнуть значительно реже

В 2022 году произошло снижение процента гибели животных в ДТП. За счет чего это произошло? Этот вопрос мы задали главе Госинспекции по охране животного и растительного мира Беларуси в проекте "Разговор у Президента" .

"На эту проблему в 2020 году обратил внимание Александр Лукашенко. Им было отдано поручение по изучению данной ситуации. В течение 2021 года мы изучили эту ситуацию и увидели, что все достаточно серьезно. Провели анализ категорий аварий, посмотрели, какие это животные, разобрались, в каких местах, на каких автодорогах, в какое время суток, происходят ДТП, - рассказал Юрий Тертель. - Ситуация оказалась достаточно плачевной, ведь гибнут не только животные, но и люди. После анализа ситуации вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения облисполкомов, затем по итогам года на комиссию по безопасности дорожного движения при Совете Министров. Советом Министров отданы поручения о принятии мер".