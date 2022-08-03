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Факт: недобор в вузы Беларуси в 2022 году составил меньше 1 % от всех мест
"Набор на многие специальности в разных вузах снова провален" - такими заголовками пестрят оппозиционные СМИ. Мол, не хотят у нас абитуриенты связывать свое будущее со службой на границе, командовать танковыми подразделениями. Даже не хотят идти на белорусскую филологию. Был ли недобор в вузы Беларуси в 2022 году? Статистикой поделился министр образования Беларуси.
"Если говорить о наших абитуриентах, то хотел бы отметить, что в этом году количество бюджетных мест в наши учреждения высшего образования составило практически 28 000. Если говорить о недоборе, он составил всего 214 мест. Это говорит о том, что это меньше чем 1 % от всех мест. Все наши вузы силового блока полном объеме выполнили прием наших абитуриентов, - рассказал Андрей Иванец.
Он также отметил, что в такие вузы приходят люди совершенно не случайно: "Это люди мотивированные и подготовленные, к которым предъявляются очень серьезные требования".
В Академию МВД более 200 человек абитуриентов остались за чертой проходных баллов. Министр сказал, что это тот резерв, который может быть использован при поступлении в следующем году.
Полное интервью с министром образования Андреем Иванцом смотрите здесь.
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