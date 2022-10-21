3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Факт необоснованного завышения цены в Новополоцке - возбуждено уголовное дело
Заведующий одного из продовольственных магазинов Новополоцка необоснованно повысил цену на мясную продукцию. Прокурор города возбудил уголовное дело, сообщает БелТА в со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.
Фигуранта обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями за необоснованное повышение цен. "Установлено, что подозреваемый в нарушение Директивы Президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 года №10 "О недопустимости роста цен" и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 2022 года №669 "О временных мерах по стабилизации цен" в период с 6 по 10 октября установил в магазине цены на мясную продукцию выше уровня, зафиксированного на 5 октября ", - отметили в надзорном ведомстве.
Заведующий не принял мер к приведению цен на товары, поступившие в торговый объект 6 октября, в соответствие с действующим законодательством и допустил продажу мясной продукции по завышенной стоимости неограниченному кругу лиц.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Новополоцкий городской отдел Следственного комитета.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов