Факт необоснованного завышения цены в Новополоцке - возбуждено уголовное дело

Заведующий одного из продовольственных магазинов Новополоцка необоснованно повысил цену на мясную продукцию. Прокурор города возбудил уголовное дело, сообщает БелТА в со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Фигуранта обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями за необоснованное повышение цен. "Установлено, что подозреваемый в нарушение Директивы Президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 года №10 "О недопустимости роста цен" и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 2022 года №669 "О временных мерах по стабилизации цен" в период с 6 по 10 октября установил в магазине цены на мясную продукцию выше уровня, зафиксированного на 5 октября ", - отметили в надзорном ведомстве.