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Факт необоснованного завышения цены в Новополоцке - возбуждено уголовное дело

Факт необоснованного завышения цены в Новополоцке - возбуждено уголовное дело

Заведующий одного из продовольственных магазинов Новополоцка необоснованно повысил цену на мясную продукцию. Прокурор города возбудил уголовное дело, сообщает БелТА в со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Фигуранта обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями за необоснованное повышение цен. "Установлено, что подозреваемый в нарушение Директивы Президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 года №10 "О недопустимости роста цен" и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 2022 года №669 "О временных мерах по стабилизации цен" в период с 6 по 10 октября установил в магазине цены на мясную продукцию выше уровня, зафиксированного на 5 октября ", - отметили в надзорном ведомстве.

Заведующий не принял мер к приведению цен на товары, поступившие в торговый объект 6 октября, в соответствие с действующим законодательством и допустил продажу мясной продукции по завышенной стоимости неограниченному кругу лиц.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Новополоцкий городской отдел Следственного комитета.

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