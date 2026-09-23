"Фактор.BY. Дети" продолжает открывать таланты - прослушивание началось в Минске.

Самые смелые маленькие звезды сегодня спрятались от ливня под нашими софитами и, по сути, прогуляли школу.

Мамы разрешили, ведь такие средства оправдывают цель быть услышанными на всю страну из всех телевизоров. Наши фанаты талант-шоу приехали не только из Минска через пару остановок. Барановичи, Ивацевичи, областные центры - география большая. И сегодня можно сказать, что эксперты, которые были на предыдущих кастингах в областных центрах, тоже собрались. Настя Кравченко, Никита Белько, Хелена Мерааи и Паша Адаховский сканируют таланты. Им достаточно нескольких секунд, чтобы услышать и увидеть харизму наших маленьких артистов.

Прослушивание - не только красивый вокал, но еще и разговор по душам.

О чем любят скроллить в интернете наши маленькие артисты? Что любят сами выкладывать в интернет? Что читают? И как складываются их отношения с одноклассниками и друзьями - обо всем спрашивают эксперты. Сейчас анкет на сайте News.by больше тысячи. И главное, чтобы сами ребята заполняли эти анкеты и были в них достаточно искренними.

До воскресенья будет слушать наша экспертная группа юных артистов без выходных. Главное - помнить, что регистрация участников начинается в 10 утра, а первый участник выходит в 12 часов и берет в руки микрофон. Приходить можно до 6 вечера. Главное, конечно, быть очень искренними, чего и желаем нашим будущим участникам!