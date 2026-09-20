"ФАКТОР.BY. ДЕТИ": в Витебске проходит предкастинг

Самые яркие вокалисты северного региона сегодня зажигают в Витебске на предкастинге "ФАКТОР.BY. ДЕТИ". Сильные голоса, артистизм и искреннее желание заявить о себе на всю страну - это то, что объединяет юных артистов. Поют а капелла. Многие уже пробовали силы во время первого сезона и теперь вышли на сцену более уверенными и мотивированными на успех.

Настя Кравченко, певица, телеведущая, блогер:

"Спрос на участие все выше и выше, особенно после ошеломительного первого сезона. В каждом городе у нас есть топ-песня, которая повторяется через каждые 5-6 песен. Но репертуар разнообразный. Дети работают наравне со взрослыми".

На сцене проекта ждут вокалистов от 7 до 14 лет. Уже на следующей неделе с 23 по 27 сентября команда "ФАКТОР.BY. ДЕТИ" будет работать в Минске.