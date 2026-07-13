"Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+" услышали всех желающих стать звездой

Шестой сезон самого рейтингового музыкального шоу завершил предкастинги. На протяжении месяца фокус-группа искала таланты по всей стране для проектов "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+". Какой город на карте Беларуси оказался самым поющим, кто же сделал уверенный шаг на пути к большой сцене?

Объехали всю страну, проложили маршруты до областных городов, заглянули даже в райцентры. Финальная точка - Минск, который стал 9-м городом на предкастинговой карте. На протяжении месяца команда Белтелерадиокомпании искала те самые таланты без огранки. Спеть в удовольствие, побороть свои страхи смогли желающие, начиная от 16 лет. Под светом софитов за месяц скрупулезных отборов оказалось свыше сотни человек.

Никита Фоминых, певец, автор песен:

"Мне кажется, что успех "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+" в том, что у нас это все душевнее, у нас это все по-настоящему. Нет жестких моментов, когда приходит конкурсант и ему просто говорят: "До свидания".

Если раньше родители буквально за руку водили детей на кастинги, то теперь все иначе. Так, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Надежда Спадабаева самолично привела старших родственников на сцену. К слову, и там не оставила на суд жюри, спелись так, что у фокус-группы не осталось вопросов.

Надежда Спадабаева, суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Я привела своего дядю Колю, потому что он мой родственник, у него классный тембр голоса".

"Моя прекрасная племянница Надежда Сергеевна - яркая звезда, она просто попросила: "Дядя Коля, сходите, пожалуйста, на "Фактор. BY". Я упирался всеми ногами и руками. Тут еще появился друг Руслан, который заполнил анкету, все сделал, завез меня сюда на машине. Нам только осталось спеть", - рассказал участник кастинга Николай.

Самое талантливое рейтинговое шоу снова международное. Многие истории с российской пропиской. Преодолев сотни километров, верят в фактор таланта, а вот фактор удачи пришлось проверить уже на живом прослушивании.

Зрительница шоу рассказала, что она ехала из Краснодара двое суток сюда на поезде. Смотрела детский "Фактор. BY". Ей очень нравилась Аделия Загребина, за нее она болела.

Стоит забыть о суевериях перед выходом на сцену. № 13 достался Артему Ломако. Казалось бы, повод развернуться и уйти. Но люди ломают стереотипы быстрее, чем берут высокие ноты. Так что черные кошки остались без работы, а магия чисел уступила место магии голоса. Ведь фактор успеха здесь - это талант.

Артем Ломако, участник проекта:

"Надеюсь, это будет счастливое число, надеюсь, что все будет хорошо. Вчера буквально у меня прошел сольный концерт, сегодня с заряженными эмоциями пришел на замечательный проект "Фактор. BY".

Для них пенсия - песня. Они точно знают, что всему, даже если тебе за 60, свое время. Именно "Фактор. BY 60+" раскрывает имена тех, кто раньше даже не мечтал о большой сцене. Они успели и дом построить, и дерево посадить, уже и внука воспитать. Однако в этот раз решительно оставили все домашние дела и пришли бороться за право быть услышанными.

По итогам живых прослушиваний самым поющим городом стал Минск. В столице ближе к сцене стали свыше 300 дарований из народа. После месяца турне у фокус-группы период затишья, команде талант-шоу предстоит пересмотреть оценки, перечитать истории и определить, кто продолжит свою борьбу под светом софитов уже на телевизионных кастингах.