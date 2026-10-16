"Фактор.BY" возвращается: стартует шестой сезон самого популярного вокального шоу Беларуси

Белтелерадиокомпания запускает шестой сезон самого популярного вокального шоу Беларуси - "Фактор.BY".

Вечером 16 октбяря на "Беларусь 1" звезды сойдутся на этапе телекастинга. За судейским столом будут те же наставники, но с иными стратегиями.

Заискрить нарядом, а лучше харизмой под светом софитом самой оснащенной сцены Беларуси посчастливилось 125 участникам - столько новых имен услышим за весь телекастинг.

Вердикты будут выносить опытнейшие и любимые. Победоносный наставник Клявер еще год назад знал, что на свое место вернется.

Денис Клявер, наставник талант-шоу "Фактор.BY": "В шоу есть уникальность прямых эфиров, так как все звучит реально в прямом эфире. Здесь же в хорошем смысле слова собрались амбициозные люди, которые любят то, чем они занимаются, и любят свою страну. И они вкладывают все вместе в "Фактор.BY".

Тактику меняет Стас Ярушин. От шоумена уже не придется ждать милости.

Стас Ярушин, наставник талант-шоу "Фактор.BY": "Кому неприятно будет, сразу прошу прощения, но если неприятно и не хотите слышать правду, не приходите на конкурс. Мне очень нравится "Фактор.BY" из-за своей непредсказуемости, и порой ты ставишь на определенных участников, которые вылетят, а зрители голосуют вообще по-другому, и это круто. Я всем рассказываю, что никаких подстав нет, никто ничего не расписывал".

Кажется, Ярушин меняется характерами с народным Владимиром Громовым.

Владимир Громов, наставник талант-шоу "Фактор.BY": "Я не злой. Просто в силу своих компетенций, знаний, умений, опыта я пытаюсь подсказать детям, подросткам, взрослым какие-то потайные ходы, благодаря которым, не набивая себе шишки, можно выйти напрямую на этот Олимп".

Дива Бузова не скрывает: в Беларуси даже съемочная минута сродни ретриту.

Ольга Бузова, наставница талант-шоу "Фактор.BY": "Беларусь обожаю, людей всех, с кем я работаю, тоже обожаю. К своим коллегам я привыкла, поэтому у нас царит очень дружеская атмосфера на площадке, нас очень вкусно кормят, о нас заботятся, о нас переживают".

К счастью и звездной четверки, и участников теперь проект будет покидать лишь один аутсайдер. Так, до суперфинала впервые дойдут четверо любимцев страны.

А чтобы телезрители следили за тем, как зажигаются звезды, напомним, что "Фактор.BY" будет в эфире "Беларусь 1" каждую пятницу в 20:45.