Фактор сдерживания: зачем Беларусь публично демонстрирует дроновый потенциал

Беспилотные аппараты сейчас главные в ведении военных конфликтов, а потому производство беспилотников и средств борьбы с ними в Беларуси находятся на контроле Президента.

Нынешняя война, несмотря на календарную современность, совсем не брезгует старыми проверенными тактическими приемами и занафталиненным оружием.

Последние конфликты обнажили реальность, в которой "ультрановое" не обязательно лучше почти забытого. Это касается, к примеру, артиллерии и танков, когда результативность зависит не от года и места выпуска, а от умения экипажей поражать цели с закрытых позиций и маскироваться.

Это когда стойкость важнее высокоточного оружия и сверхдержавной самоуверенности, что можно увидеть на примере Ирана и США. Это когда способность провести месяцы в подвале в отрыве от основных сил существеннее меткой стрельбы, что показывают боевые действия в Украине.

А завтра все будет иначе. В этих условиях важно уметь вовремя закрывать безрезультатные труды, программы, наставления и ориентироваться на поле боя.

Сегодня это касается в первую очередь беспилотников. Все уже привыкли слушать о том, сколь важны нынче дроны и средства борьбы с ними. Вот только надо понять: в вопросах с дронами нынешнее качество уже устарело, а количество - всегда недостаточное. Новая система координат требует перманентной связи военных, ученых, оборонщиков, способных сделать, а не произнести.

"Эти общие разговоры никому не нужны. Военным мы задачи ставим серьезные, чрезвычайные. Надо мгновенно решать те задачи, которые надо решить", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства, посещая испытательный полигон одного из институтов Национальной академии наук, оценил отечественные разработки беспилотных аппаратов. При этом Главнокомандующий Вооруженными Силами дал понять: нам важно создавать перспективу, а не представлять ее. Похоже, установки Александра Лукашенко услышаны.

"Для Вооруженных Сил, конечно, нужны беспилотные летательные аппараты, которые могут летать очень быстро, на большие расстояния и точно поражать намеченные цели. Вот об этом сегодня и говорил глава государства и ставил задачи разработки именно таких современных новых проектов", - отметил директор Научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов Максим Журавлев.

Между прочим, в вопросах беспилотников и инструментов их нейтрализации сегодня практически не существует решений на 100 %. А если находятся эффективные, вскоре у противоборствующей стороны возникают новые алгоритмы борьбы, как те же дроны на оптоволокне.

"Специальная военная операция показала, что дроны противника свободно проникают в населенные пункты и летают незамеченные средствами противовоздушной обороны. Поскольку средства противовоздушной обороны не имеют технической возможности наблюдать, например, цели, летящие вдоль улиц, ниже крыш. Поэтому существует настоящая необходимость преодолеть эту проблему", - рассказал директор Центра радиотехники Национальной академии наук Беларуси Сергей Костромицкий.

Теперь подобные проблемы будут решаться, надо полагать, быстрее, поскольку в мирной Беларуси это не столько проблемы, сколько задачи Президента.

Мало кто обратил внимание: разработки и указания на полигоне Национальной академии наук - все это было довольно публично, а потому что уже достигли уровня, когда демонстрация потенциала - фактор сдерживания агрессии.