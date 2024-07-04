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"Фактор.by" ищет новых звезд на кастинге в Минске. Не упусти свой шанс стать участником самого рейтингового шоу страны!

"Фактор.by" и "Фактор.by 60+" в поиске талантов в Минске. Участников живых прослушиваний просят исполнить несколько композиций и спеть без музыкального сопровождения. Кроме того, музыкальные эксперты и сценаристы шоу ищут интересные жизненные истории, чтобы достучаться до сердец зрителей.

Кастинги в Минске продлятся до 10 июля включительно. По адресу: проспект Победителей, 49 с 10:00 до 17:00 часов.

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