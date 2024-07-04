"Фактор.by" ищет новых звезд на кастинге в Минске. Не упусти свой шанс стать участником самого рейтингового шоу страны!

"Фактор.by" и "Фактор.by 60+" в поиске талантов в Минске. Участников живых прослушиваний просят исполнить несколько композиций и спеть без музыкального сопровождения. Кроме того, музыкальные эксперты и сценаристы шоу ищут интересные жизненные истории, чтобы достучаться до сердец зрителей.