"Фактор.by" - от минуты кастинга до первой строчки хит-парада. Следим за поющей нацией

Есть, безусловно, те, кому не нужно эпатировать, кому не нужно ничего доказывать уже. Они просто выходят, открывают рот, и мы не можем это не услышать, не заметить, потому что они растворяются в музыке. Мы вместе с ними улетаем, потому что это действительно очень одаренные ребята. И их талант настолько очевиден, но есть другая категория людей, которым может быть не совсем достаточно просто умения извлекать какие-то звуки, и тогда они начинают эпатировать и пытаться брать нас какими-то другими своими способностями. Но, конечно, это не просто вокальный конкурс, все-таки "Фактор.by" - это такой специфический, как мне кажется, конкурс.

Александра Гайдук, певица, актриса