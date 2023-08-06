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"Фактор.by" - от минуты кастинга до первой строчки хит-парада. Следим за поющей нацией
Уже четвертый день Белтелерадиокомпания слушает голоса талантов в открытом формате! Стартовали предкастинги двух флагманских проектов - "Фактор.by" и "Фактор.by 60+".
Звезды сходятся на проспекте Победителей. Карьера начинается в полдень на сцене караоке-клуба. Правда, нет ни помогающей фонограммы, ни подсказок с текстом. Это обязательное условие прослушивания: исполнение песни а капелла, то есть только голос.
Всего на сайт Белтелерадиокомпании прислали более 700 заявок. Но многие заполняют анкету и на месте, без онлайн-манипуляций. Главное - на предкастинг паспорт не забыть! А чтобы выделиться из толпы, начинающие артисты изощряются в броских нарядах, рассчитывают удивить хореографией на шпильках или же харизмой. Ради минуты славы стоят по три-четыре часа в очереди - проверка на стойкость.
Я считаю, что "Фактор.by" - это несомненно самое лучшее шоу в Беларуси, но, мне кажется, это шоу не только на уровне одной Беларуси, и российские звезды у нас сидят в жюри.
Я приехал сюда, потому что мне хочется чего-то большего, мне хочется чего-то более интересного.
В составе жюри - профессиональные певицы Виктория Алешко и Александра Гайдук, в их компании суперфиналисты проекта "Фактор.by" и наши культурные обозреватели Агентства теленовостей.
Есть, безусловно, те, кому не нужно эпатировать, кому не нужно ничего доказывать уже. Они просто выходят, открывают рот, и мы не можем это не услышать, не заметить, потому что они растворяются в музыке. Мы вместе с ними улетаем, потому что это действительно очень одаренные ребята. И их талант настолько очевиден, но есть другая категория людей, которым может быть не совсем достаточно просто умения извлекать какие-то звуки, и тогда они начинают эпатировать и пытаться брать нас какими-то другими своими способностями. Но, конечно, это не просто вокальный конкурс, все-таки "Фактор.by" - это такой специфический, как мне кажется, конкурс.
Это, наверное, самый добрый кастинг, который я видел в жизни, хотя уже сейчас я вижу его со стороны жюри, потому что мы даем возможность каждому раскрыться. И если у человека не получается с одной песни, то мы предлагаем исполнить другую, и тогда мы действительно слышим изюминку и буквально роемся, капаем в каждом, хотя время реально очень мало.
У вас остался последний шанс спеть на предкастинге лично. Это завтра. С полудня и до 18:00 двери открыты, микрофон - в зоне доступа. Если же дела бытовые и огородные не отпускают, вы можете отправить анкету онлайн, ее форма - на сайте Белтелерадиокомпании. Важно не забыть прикрепить свое видеовыступление. Команда самого рейтингового и талантливого шоу страны активно слушает каждого до 31 августа.
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