"ФАКТОР.BY": первый день прослушивания, советы жюри и интригующие новости проекта

Новый телесезон на первой кнопке обещает быть плодовитым. "ФАКТОР.BY" - вокальное шоу, которое продолжит влюблять зрителей в саму идею того, что мечты сбываются. Нужно только очень захотеть и приложить усилия. Отправить заявку, заполнить форму и осмелиться выступить перед профессиональным жюри.

Локальная версия проекта о белорусах и для них обещает быть даже громче, чем первый сезон под эгидой всемирно известной франшизы. Второй сезон подряд Белтелерадиокомпания будет искать таланты, точнее, самородков со всей страны, чтобы придать огранку и подтолкнуть к заветному месту в короне отечественного шоу-бизнеса.

Восемь дней подряд профессиональное жюри из представителей самых разных поколений посвятит общенациональному кастингу в Минске. И это, кстати, намеренный ход провести все прослушивания в столице. Законы жанра: проходит дальше самый целеустремленный. Или целеустремленные. В шоу могут принять участие как солисты, так и коллективы.

С какой ноты начался первый день кастинга и много ли последователей у первопроходцев первого сезона проекта? А также каких еще сюрпризов ожидать телезрителям в новом вещательном сезоне. Досмотрите сюжет Нины Можейко до конца и все узнаете первыми.

Открыть новых звезд - легко! Устроим общенациональный кастинг, отсмотрим более 3 тысяч претендентов, организуем 139 съемочных дней и разделим с огромной командой (только по скромным подсчетам) 3 336 часов кропотливой работы, чтобы вашему взору представить готовых артистов. Таким мы и вы увидели первый сезон вокального шоу X-Factor Belarus.





Это классные певцы, это суперистории. Самое главное, что все это получило продолжение. Они никуда не исчезли с экранов. Уже прошло больше полугода. Они ездят с турами по стране, они участвуют в концертах, они пишут песни, они скоро будут снимать клипы - это то, ради чего, и в том числе мы делали этот проект. Во-первых, это создать развлекательный контент на первом канале БТ. Во-вторых, создать новую плеяду артистов. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Сегодня они востребованные и цитируемые артисты - их песни по строчкам разбирают фанаты. То, что называется "в формате" - хиты от них ждут на белорусских радиоволнах. На подходе еще парочка горячих треков. Контракт с "Первой продюсерской компанией" открыл новые двери и новые сцены - ребята гастролируют по всей стране.





Я в последнее время начал много ездить на общественном транспорте. Часто длительные передвижения по городу. Меня летом почти каждый день стали узнавать. Общаюсь с людьми, мне интересно поговорить. У всех свои мысли насчет проекта. Казалось бы, год прошел, а у людей все равно эмоции, помнят, и это классно. Никита Белько, суперфиналист шоу X-Factor Belarus

На новые рельсы и четыре колеса свою жизнь поставил победитель проекта Андрей Панисов. Свой парень с бездонными глазами из деревни Бердовка, что под Лидой, доказал всей стране, что мечты сбываются. Хотя кастинг в Минске для него мог стать последней главой в этой истории, ведь он не дождался комментария Ольги Бузовой.

Было как будто два выступления. Одно было именно вокальное, а второе было (даже не знаю, как сказать), показал себя как человек. Андрей Панисов, победитель шоу X-Factor Belarus

И это сработало. Андрей с первых прямых эфиров держался в лидерах зрительского голосования и показывал такие чудеса преображения, что порой самые преданные фанаты не узнавали своего героя. В любом случае, вы помните, чем это все закончилось, точнее, с чего все началось - с победы и обещания - "самое главное - не зазвездиться".

На проекте я познакомился с самим собой. Я узнал, какой я изнутри. Я догадывался, но точно не мог сказать этого и благодаря зрителям, которые мне писали, говорили: твоя загадочность, мы сами не понимаем, как это происходит, от чего это исходит, я сам это не могу сказать. Но я знаю, что я двигаюсь правильно. Это самое главное, что я уловил на этом проекте. Андрей Панисов, победитель шоу X-Factor Belarus Беларусь

Теперь его имя и песни на устах поклонников. Недавно в Лиде у Андрея случился первый сольный концерт. Сумел наладить быт - поменял адрес, теперь живет недалеко от Минска. Пишет песни и делает первые шаги в музыкальном продюсировании. И готов дать советы тем, кому еще только предстоит пройти для начала кастинг.

Можно взять несложную песню, главное ее передать не технически, а с точки зрения личности. Не суетитесь, отключите голову, полежите, почитайте книгу, попейте водички, много не общайтесь - общение отнимает энергию. Андрей Панисов, победитель шоу X-Factor Belarus

Первый сезон проекта собрал у экранов миллионы телезрителей. По данным медиаизмерений, каждый второй белорус (горожанин от планки 4+) хотя бы раз посмотрел шоу. Не влюбиться было невозможно. Здесь все по-настоящему. Выдумывать ничего не пришлось - такая уж она, белорусская фактура. С "ФАКТОР.BY".

Мы создаем свой проект, локальный продукт, потому что мы больше не работаем с компанией, которая владеет франшизой под названием X Factor. Это второй сезон вокального шоу. Мы имеем полное право так говорить. Называться он будет "ФАКТОР.BY", там будет другая музыка, другая графика, возможно, немного другие правила и сценарии. Но в целом "ФАКТОР.BY" здесь не оригинален. Посмотрите только на российском телевидении сколько подобных шоу! Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Название с национальным доменом верхнего уровня. Дотягиваться надо, и для этого придется встать на цыпочки регионам. Ведь в этом сезоне в поисках талантов жюри сканирует только Минск. Но и этот факт не стал преградой в поисках фактора.

Здесь вы сможете найти представителей разных поколений, профессий и взглядов на жизнь - шанс есть у всех. Поэтому очередь на прослушивание протянулась во всех смыслах по всей стране и даже за ее пределы. Тут можно встретить людей из Одинцова в Московской области, и из близлежащей Вилейки - шансы у всех равны. А вот кто окажется целеустремленнее, время покажет.

Номером один в первый день кастингов оказался 73-летний мясник из Минска. Михаил Владимирович поет с 7 лет, но до большой сцены так и не добрался.





Участник прослушивания: Работа, работа. Я работаю, но так хочется попеть, а с кем - не знаю. Я чувствую песни. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

И все же "ФАКТОР.BY" - проект про личность. Поэтому хорошая история из жизни, совсем необязательно драма, поможет обратить на себя внимание. Ведь то количество дверей, которые оказались для вас закрытыми, вполне возможно вели к одной заветной, которая откроет путь к славе.





У нас общество все-таки больше нацелено на то, что должны быть стандарты красоты, и если ты не соответствуешь - все, значит ты ленивый, но это не так. Это тяжелый довольно путь для женщины, когда тебя не воспринимают как девушку, как женщину, когда тебя даже близкие буллят - "меньше ешь".





В каком-то смысле пришла доказать. У меня была преподавательница в музыкалке. Мы пели с ней. В какой-то момент она перестала меня пускать на сцену. Я просто люблю петь, люблю пообщаться. Я вижу, сколько интересных здесь людей, которые еще и петь умеют.

2-3 разноплановые композиции - оптимальный диапазон, чтобы показать свои возможности. Но для некоторых эта задача стала невыполнимой - уж слишком яркая харизма.





Вначале вышел человек, как он ярко заявился! Потом начинает петь - еще больше значит, да. Для меня в первую очередь важны вокальные способности.

Добро пожаловать в проект коллективам! Дуэтам или группам. Сложный полифоничный жанр должен и может конкурировать.

Участники прослушивания: Мы приехали из городского поселка Старобин. Поп-фольк группа "Веселый балаган". Анастасия Кравченко, суперфиналистка шоу X-Factor Belarus

Среди желающих были и те, кто уже боролся за место под софитами - солнцем проекта. В Грузии его, кстати, много. И все же для некоторых именно Беларусь стала второй родиной - обняла и приласкала.





Хочу еще раз попробовать, смогу я или нет. В прошлый раз пришлось в Грузию улететь, а в этот остался в Минске, чтобы поучаствовать. Участник прослушивания

Бывает, что первые ноты уже показывают, насколько крутой вокалист, а бывает, что надо послушать чуть подольше, посмотреть и выждать тот самый момент. Анета Капба, финалистка шоу X-Factor Belarus





В этом сезоне следить за главной составляющей шоу - преображением участников - будет еще интереснее. Всего в эфир, начиная с октября, выйдут 14 эпизодов проекта. На декабрь-январь запланированы прямые эфиры - их станет больше - целых 8. Но еще кое-что подготовили организаторы. Обещают, будет очень интересно.