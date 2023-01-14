"Фактор.by" покинула Татьяна Прохоренко

"Фактор.by" в шестой раз вышел в прямой эфир 13 января. Концерт получился очень эмоциональным, ведь его посвятили родителям. Зрители приблизились к пятерке финалистов, вошли в их личное пространство.

Каждый артист рассказал свою историю взаимоотношений с мамами и папами. Первое отделение прямого эфира было камерным. И дело не в минималистичном решении номеров - финалисты исполняли композиции без дополнительных постановок и спецэффектов. Песни говорили за артистов.

Не обошлось и без стремительных преображений. Во втором песенном блоке финалисты исполнили хиты, которыми вдохновлялись их родители. Телезрители на пару часов переместились в пространстве: застали времена хиппи, подпевали рок-хитам и зажигали в стиле диско. Ностальгия затронула даже самые толстые струны души. Получилось стильно и точно по деталям эпохи.



На каждом эфире количество финалистов сокращается. По результатам зрительского голосования, за право продолжить свой путь на шоу боролись подопечные Руслана Алехно и Сереги. Оба звездных наставника рисковали единственными артистами в своих командах. Песни за жизнь на проекте оценивали члены жюри.



После длительной дискуссии судьбоносное решение приняла Ольга Бузова. Шоу покинула Татьяна Прохоренко - солистка оркестра Гомельской областной филармонии.