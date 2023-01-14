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"Фактор.by" покинула Татьяна Прохоренко
"Фактор.by" в шестой раз вышел в прямой эфир 13 января. Концерт получился очень эмоциональным, ведь его посвятили родителям. Зрители приблизились к пятерке финалистов, вошли в их личное пространство.
Каждый артист рассказал свою историю взаимоотношений с мамами и папами. Первое отделение прямого эфира было камерным. И дело не в минималистичном решении номеров - финалисты исполняли композиции без дополнительных постановок и спецэффектов. Песни говорили за артистов.
Не обошлось и без стремительных преображений. Во втором песенном блоке финалисты исполнили хиты, которыми вдохновлялись их родители. Телезрители на пару часов переместились в пространстве: застали времена хиппи, подпевали рок-хитам и зажигали в стиле диско. Ностальгия затронула даже самые толстые струны души. Получилось стильно и точно по деталям эпохи.
На каждом эфире количество финалистов сокращается. По результатам зрительского голосования, за право продолжить свой путь на шоу боролись подопечные Руслана Алехно и Сереги. Оба звездных наставника рисковали единственными артистами в своих командах. Песни за жизнь на проекте оценивали члены жюри.
После длительной дискуссии судьбоносное решение приняла Ольга Бузова. Шоу покинула Татьяна Прохоренко - солистка оркестра Гомельской областной филармонии.
Четыре финалиста продолжают борьбу за право стать победителем шоу "Фактор.by" Впереди новые испытания и новые подножки прямого эфира. До суперфинала остается две недели. 27 января узнаем, кому достанутся лавры триумфатора проекта, причем выбор сделают телезрители.
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