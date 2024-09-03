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"Фактор.by" раскрывает козыри! Кто стал наставником нового сезона шоу?
"Фактор.by" раскрывает козыри и озвучивает обновленную четверку наставников нового сезона шоу.
Итак, уже два дебюта в судейском составе! Российский певец Денис Клявер - новая звезда главного вокального шоу Беларуси. Исполнитель именитой группы "Чай вдвоем" дважды заглядывал на талант-шоу в качестве гостя. С этой осени артист останется до финала.
Сканировать на чистоту интонаций готовится и еще один наставник-дебютант. Народный артист Беларуси Владимир Громов официально в четверке. Баритон солирует в Большом театре, а отныне будет искать и большого артиста для отечественной сцены.
Чьи стулья заняли Громов и Клявер? И кто покинул проект? Станет известно совсем скоро.
Тем временем команда "Фактор.by" завершила отбор участников на телекастинг. 150 артистов получили заветные смс-приглашения, а, значит, выбирают образы и репетируют выигрышные припевы. Прослушивания под прицелами телекамер начнутся на этой неделе.
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