"Фактор.by" раскрывает козыри! Кто стал наставником нового сезона шоу?

"Фактор.by" раскрывает козыри и озвучивает обновленную четверку наставников нового сезона шоу.

Итак, уже два дебюта в судейском составе! Российский певец Денис Клявер - новая звезда главного вокального шоу Беларуси. Исполнитель именитой группы "Чай вдвоем" дважды заглядывал на талант-шоу в качестве гостя. С этой осени артист останется до финала.

Сканировать на чистоту интонаций готовится и еще один наставник-дебютант. Народный артист Беларуси Владимир Громов официально в четверке. Баритон солирует в Большом театре, а отныне будет искать и большого артиста для отечественной сцены.

Чьи стулья заняли Громов и Клявер? И кто покинул проект? Станет известно совсем скоро.