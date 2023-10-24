"Фактор.by" стал лидером пятничного прайм-тайма

Его ждали, и он вернулся. Премьера 3-го сезона шоу-проекта "Фактор.by" вывела телеканал "Беларусь 1" в лидеры вечернего прайм-тайма с рейтингом 2,7 и долей телесмотрения 16,6 (на пике 24,2).

20 октября вместе со звездными наставниками около 720 тысяч телезрителей знакомились с участниками нового сезона, сопереживали их личным историям и подпевали любимым песням. Далеко не всем конкурсантам посчастливилось услышать заветные да и отправиться в тренировочный лагерь. Тем не менее каждый получил то, чего так долго ждал, - выступление перед многотысячной аудиторией, комплименты от известных деятелей шоу-бизнеса и овации зрительского зала.

Прямо сейчас первый выпуск нового сезона и выступления участников продолжают набирать просмотры и лайки на YouTube. Зрители уже отмечают своих фаворитов. И как знать, может, один из них - будущий триумфатор проекта.

За несколько сезонов "Фактор.by" стал для многих участников отправной точкой в большое плаванье по волнам шоу-бизнеса. Чья звезда зажжется под объективами телекамер, канал "Беларусь 1" покажет во втором выпуске проекта 27 октября в 20:45.

О том, что осталось за кадром громкой премьеры, рассказывают дневники проекта в эфире "Беларусь 1", а также на YouTube-канале @factorby.