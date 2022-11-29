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"Фактор.by" ставит рекорд за рекордом! 5 выпуск шоу посмотрели по телевизору более 750 тыс. человек
"Фактор.by" ставит рекорд за рекордом! Эфир проекта на "Беларусь 1"25 ноября посмотрели более 750 тысяч человек. И это лучший результат пятничного эфира на всех телеканалах страны с долей 22,9% и рейтингом в 4,5%.
Выбиваются в топы и просмотры на официальном YouTube-канале.Охваты 5-го выпуска приближаются к миллиону показов. Только за последние 7 дней видео на "Фактор.by" набрали свыше 6,5 миллионов просмотров.
Уже в эту пятницу станут известны имена 12 из 1000участников, которые войдут в финал. На протяжении 2-х месяцев каждую пятницу в прямом эфире они будут устраивать вокальные батлы, чтобы доказать вам, что именно они достойны победы.
Включайте первую кнопку в пятницу в 20:45, смотрите шоу на официальном YouTube-канале, наслаждайтесь лучшими голосами и решайте, у кого есть тот самый "Фактор.by".
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