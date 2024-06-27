"Фактор.by" в Гомеле в поиске новых звезд

27 июня команда работает в Гомеле. Участников отбора принимал караоке-клуб "Арена-Холл". Здесь прошла регистрация, также команда Белтелерадиокомпании предложила заполнить анкеты, после - спеть и рассказать о себе. Экспертами в этот раз выступили суперфиналист первого сезона Никита Белько и певица, телеведущая Александра Гайдук.