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"Фактор.by" в Гомеле в поиске новых звезд

27 июня команда работает в Гомеле. Участников отбора принимал караоке-клуб "Арена-Холл". Здесь прошла регистрация, также команда Белтелерадиокомпании предложила заполнить анкеты, после - спеть и рассказать о себе. Экспертами в этот раз выступили суперфиналист первого сезона Никита Белько и певица, телеведущая Александра Гайдук.

Завтра в Гомеле второй день предкастинга. Приходите по адресу: улица Коммунаров, 6. Караоке-клуб "Арена-Холл" - "Фактор.by" ждет тебя!

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