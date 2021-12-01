Фактов необоснованного завышения цен в Беларуси на социально значимые товары и лекарства все меньше - результат мониторинга

Фактов необоснованного завышения цен на социально значимые товары и лекарствавсе меньше. Таков результат мониторинга, который проводится на всех уровнях. Работают сразу несколько ведомств в координации с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Цены в регионах на контроле и у сенаторов. О результатах проверок Юрий Карнелович.

Задача - не допустить повышения цен

Сенатор Эльвира Сороко проводит мониторинг цен в аптеках Новогрудка уже несколько дней. В том числе и по просьбе местных жителей, которые приходили на прием. После скачка цен в начале года Советом Министров было принято постановление -не поднимать цены больше чем на 0,2 % в месяц на самые востребованные препараты. Фармацевты пошли на снижение торговой надбавки.

Если мы видим, что цены поставщика превышают предыдущую, мы регулируем их розничной надбавкой. Инна Олешкевич, заведующая аптекой

Это не отменяет программы лояльности от продавцов фармацевтической продукции. Значительные скидки предусмотрены для владельцев специальных карт как в частных, так и в государственных аптеках.

Отдельную систему скидок аптеки предлагают и для малозащищенных категорий населения. Так, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды могут покупать лекарства отечественного производства с 5 % скидкой.

Более того, благодаря гибкой ценовой политике аптечных сетей в Новогрудке, к примеру, некоторые лекарственные препараты стали дешевле. И это отметили в ходе мониторинга.

Ситуация спокойная, никаких скачков цен не наблюдается. И если есть небольшой рост, то это согласно допускаемым нормам. А вот по некоторым лекарствам наблюдается снижение. Например, в данной аптеке лекарство "анаферон" детский стоило 15 рублей, теперь 9 рублей 30 копеек. Эльвира Сороко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Мониторинг цен на лекарства

Мониторинг цен на лекарства провели сегодня и в аптеках Бреста. В комиссии медики, среди них главный врач областной клинической больницы и специалисты по лекарственному обеспечению. Кроме стоимости, на контроле и сам факт наличия важных лекарств.

Выбор препаратов у населения сегодня есть. Если нет какого-то препарата, который входит в перечень, то обязательно есть аналог. Из 14 мониторируемых препаратов сегодня рост не произошел. Александр Карпицкий, главврач Брестской областной клинической больницы, член Совета Республики Национального собрания Беларуси





Кроме лекарственных препаратов, на контроле ценообразование на продовольственные товары. Несмотря на пандемию, ни одно предприятие в Беларуси не простаивало. Продуктами обеспечены, поэтому и завышать цены магазинам нет необходимости.

Вот, к примеру, мука нашего белорусского производителя. Цена 1 рубль 32 копейки. Эта цена с февраля текущего года неизменна.

Перечень социально значимых товаров в этом году пополнился. Теперь их 30. Отечественного производства мясные изделия, рыба, молоко, крупы. К ним особые требования. Рост стоимости не больше, чем на 0,2 % в месяц. До 30 % ограничена так называемая накрутка от торговой точки.

Мы применяем торговые надбавки значительно ниже установленных. К примеру, на муку пшеничную высшего сорта мы могли бы применять на уровне 30 %. В Чериковском райпо установлена торговая надбавка 21 %. Лидия Каверина, первый зампредседателя правления Чериковского райпо

Защитить покупателя от мировой тенденции (роста цен на продукты питания) и аппетитов так называемых торгашей - главная задача. Поэтому и ежемесячный мониторинг неслучаен. Члены Совета Республики вместе с госконтролем изучают ситуацию на местах. Анализ показал, что частенько грешат частники.

Было обращение из одного из наших регионов - Краснополья - о том, что в магазине частного предпринимателя гречка вдруг подорожала в течение суток в 5-6 раз. Когда пытаются за сутки-двое получить максимальную выгоду за счет населения нашего, вот здесь мы должны предотвратить. Игорь Каско, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Задача - не допустить повышения цен