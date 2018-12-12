Факты нерационального использования бюджетных средств на социальных объектах обнаружены в Гродненской области

Так, в Вороновском районе во время реконструкции здания под центр культуры вынуждены были заменить на новые еще добротные пластиковые окна и крышу. И это притом, что несколько лет назад за бюджетные деньги здесь провели капитальный ремонт.

Что это - неправильно реализованные проекты или необоснованные финансовые траты? В проблеме разбирался Юрий Карнелович. Возведение нового центра культуры в городском поселке Радунь местные жители называют не иначе как стройкой века. По проекту, уже к середине 2019 года двухэтажное здание начальной школы должно превратится в многофункциональный комплекс с многочисленными залами и кабинетами.





Бывшая начальная школа переживает полную модернизацию. Здесь появится актовый зал на 150 посадочных мест, свое кафе и даже студия звукозаписи. И все это для двухтысячного поселка.

Переделывают все - от пола и до крыши. И это притом, что несколько лет назад за бюджетные деньги здесь провели качественный капитальный ремонт.





Под замену пошли даже добротные стеклопакеты. По словам строителей, им предстоит установить около сотни новых пластиковых окон, хотя старые ничуть не уступают по качеству.



Строительство Радунского центра культуры обойдется бюджету в круглую сумму, даже если учитывать спонсорскую помощь. Но местные власти только разводят руками. Говорят, такой проект и отказаться от излишеств не получается.





С возведением центра культуры финансовые траты не закончатся. Из районного бюджета нужно будет еще найти средства на ремонт здания школы-интерната по соседству. Именно туда были переведены все ученики начальной школы.



А это уже несостоявшийся музей сельхозтехники в пригороде Гродно. На его строительство с октября 2013 года было затрачено около ста тысяч долларов. Но дальше площадки и бетонных конструкций дело не пошло. Несколько лет территория стройки зарастает кустарником. Правда, чиновники от культуры надежду на открытие объекта не теряют. Говорят, что уже и технику собрали. Дело за дополнительным финансированием.



