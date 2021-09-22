Факты откровенного геноцида на польской границе - в материале аналитика А. Сыча

Белорусские пограничники обнаружили мужчину, который находился в состоянии комы и умирал под деревом. За всем этим невозмутимо наблюдали польские силовики. Вот так человеческая жизнь утратила всякую ценность в системе европейских координат гуманизма. Особенно если речь идет о человеке с другим цветом кожи. Мигранты из Ирака, Афганистана и Африки, лишенные еды и медпомощи, умирают один за другим на польской границе. Страна, в которой на государственном уровне реабилитируют нацизм, стала поистине достойным продолжателем методов сторонников расового превосходства. У измученных людей забирают обувь и гонят как скот под дождем и ветром. Факты откровенного геноцида - в материале аналитика Андрея Сыча.

Грязь, кровь и смерть - все это реалии польской границы. Очередную жертву европейского гостеприимства удалось спасти белорусским пограничникам. Пока мужчина умирал под деревом, польские силовики хладнокровно наблюдали. Как оказалось, жестоко избитый мужчина был настолько истощен и обессилен, что впал в кому. Счет шел на минуты. Оперативно прибывшие на место белорусские медики уже доставали человека с того света.

Гражданин Ирака был доставлен в ближайшую больницу, где его привели в чувство и продолжают оказывать всю необходимую помощь.

То, что рассказывает пострадавший, не может оставить равнодушным. Несколько дней его морили голодом и не давали пить.Все это происходило под пристальным контролем европейских силовиков.

Согласно записям, сделанным в польской карте неотложной медпомощи, которую нашли среди вещей гражданина Ирака, 20 сентября польские пограничники обнаружили молодого человека и на месте показали медикам. Во время осмотра было зафиксировано шоковое состояние, рвота, жалобы на боли в ноге и кровотечения из ран от колючей проволоки. Несмотря на тяжелое состояние, которое продолжало ухудшаться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего. Никакой госпитализации и адекватной медицинской помощи, направленной на выздоровление. Наплевали и бросили на откуп силовикам, которые довели человека до смерти и выбросили как мешок с мусором. Реальная жизнь существенно отличается от фальшивой игры на дудке.

У каждого из нас есть собственные ценности и убеждения, то, что для нас свято. Но мы живем на одной планете, мы знаем, что другой у нас нет, поэтому необходимо жить дружно, сообща, бок о бок. Анджей Дуда, польский политик

Не прилипает же язык к небу говорить о гуманизме, когда на территории Польши находят по несколько мертвых мигрантов в день. Ситуация настолько критическая, что стервятники даже не успевают гнать собаками и дубинками мигрантов в сторону Беларуси. Они уже умирают прямо в польских лесах. Свою ответственность за силовую депортацию, а значит и смерти невинных людей уже признала польская погранслужба. В интервью голландскому журналисту пресс-секретарь дала краткий, но исчерпывающий ответ на вопрос об использовании тактики "выталкивания".

Одна из таких возвращенных на границу больше никогда не сможет обнять и поцеловать своих детей и мужа. Женщина найдена мертвой в окружении членов своей семьи.

Под дулом автомата, не дав возможности людям даже обуться, их пешком погнали в сторону белоруской границы, сопровождая мотивационными ударами в спину. На мольбы о помощи и сострадании польские силовики не обращали внимания.





Скотское отношение к тем, кто ищет сострадания, вызывает шок у здравомыслящих поляков. Около 200 человек, возмущенных действиями собственных пограничников, вышли на массовую акцию против зверств. В одно мгновение подход к зданию пограничной комендатуры превратился в место памяти и скорби. Родители с детьми, активисты, прохожие подходили к забору и возлагали цветы, мягкие игрушки, ставили лампадки и писали письма соболезнования родным погибших иностранцев.

Нельзя относиться к человеческой жизни так, как относятся сейчас на польской границе, на границе с другими государствами Евросоюза. Проблема мигрантов должна выноситься на самый высокий уровень. Пора уже говорить о том, что нелегальный мигрант должен во всяком случае получать элементарную помощь, которая ему необходима для сохранения своей жизни. Виктор Сапрыка, директор Института приграничного сотрудничества и интеграции, доктор социологических наук (Россия)

Холодные ночи, голод и отсутствие медицинской помощи постепенно ослабляют и убивают мигрантов, прибывших из стран с теплым климатом. Продолжая политику ксенофобии и расизма, польская граница превратится в кладбище окоченевших мигрантов. С прямым риском для собственной жизни люди продолжают пытаться попасть в Европу. Альтернативы нет, на родине их практически наверняка ждет неминуемая смерть. Разрушенные города, голод и теракты - вот что оставили после себя натовские солдаты везде, где ступал их сапог демократии. Желая казаться гуманными, чиновники Евросоюза неоднократно заявляли о готовности принять у себя всех нуждающихся. В реальности на границе существуют, а иначе и не назовешь условия, в которых находятся люди в стихийно созданных лагерях. Все также на глазах у польских пограничников они медленно умирают, ослабевая холодными ночами, не имея доступа к горячей еде и медицинскому обслуживанию. Белорусская сторона неоднократно предлагала этим людям переселиться в нормальные условия для жизни. Но они отказываются и настаивают на перемещение в страны, которые их позвали, обещая защиту и новую жизнь.

Белорусы не могут оставаться равнодушными

Несмотря на позицию мигрантов, в Беларуси не могут оставаться равнодушными к их судьбе. В Гродненской области пограничники и местные жители собрали гуманитарную помощь для группы беженцев из Афганистана.

Пограничная застава собрала резерв своего вещевого имущества - сухая обувь, бушлаты. Местные жители поделились запасами еды. Гуманитарная партия позволит группе беженцев продержаться еще какое-то время.