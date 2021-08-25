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Факультатив "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" появится в новом учебном году в школах Беларуси

Новый курс рассчитан на учеников пятых ишестых классов, уже презентовано его учебно-методическое сопровождение: пособие для педагогов и рабочая тетрадь для учащихся. Издание разработано с учетом современных технологий. В книге есть QR-коды, с их помощью можно воспроизвести отрывки, аудиозапись или просмотреть изображения, дополняющие тему занятия. Создал учебное пособие творческий коллектив в составе 21 автора. Это результат сотрудничества Православной церкви и Министерства образования.


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Не нужно думать, что церковь вмешивается в образовательный процесс. Церковь предлагает по желанию факультатив по нравственному и патриотическому воспитанию - факультатив, на котором закладывают в характер ребенка лучшие человеческие качества: доброту, милосердие, уважение к другому мнению, способность прощать и помогать, дружить.
Протоиерей Федор Повный, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви, настоятель прихода храма в честь Всех святых г. Минска

Также подготовлен проект батлейки - миниатюрного кукольного театра, который станет подспорьем для наставников, чтобы визуально закреплять изученный материал через игровые роли персонажей. В настоящее время ведется работа над словарем терминов и понятий для педагогов на двух языках - белорусском и русском.


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