Факультатив "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" появится в новом учебном году в школах Беларуси

Не нужно думать, что церковь вмешивается в образовательный процесс. Церковь предлагает по желанию факультатив по нравственному и патриотическому воспитанию - факультатив, на котором закладывают в характер ребенка лучшие человеческие качества: доброту, милосердие, уважение к другому мнению, способность прощать и помогать, дружить.

Протоиерей Федор Повный, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви, настоятель прихода храма в честь Всех святых г. Минска