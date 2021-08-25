3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Факультатив "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" появится в новом учебном году в школах Беларуси
Новый курс рассчитан на учеников пятых ишестых классов, уже презентовано его учебно-методическое сопровождение: пособие для педагогов и рабочая тетрадь для учащихся. Издание разработано с учетом современных технологий. В книге есть QR-коды, с их помощью можно воспроизвести отрывки, аудиозапись или просмотреть изображения, дополняющие тему занятия. Создал учебное пособие творческий коллектив в составе 21 автора. Это результат сотрудничества Православной церкви и Министерства образования.
Не нужно думать, что церковь вмешивается в образовательный процесс. Церковь предлагает по желанию факультатив по нравственному и патриотическому воспитанию - факультатив, на котором закладывают в характер ребенка лучшие человеческие качества: доброту, милосердие, уважение к другому мнению, способность прощать и помогать, дружить.
Также подготовлен проект батлейки - миниатюрного кукольного театра, который станет подспорьем для наставников, чтобы визуально закреплять изученный материал через игровые роли персонажей. В настоящее время ведется работа над словарем терминов и понятий для педагогов на двух языках - белорусском и русском.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП